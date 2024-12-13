Créateur de Vidéos d'Information Gouvernementale : Simplifiez la Sensibilisation Publique

Créez instantanément des vidéos de sensibilisation et de communication publique conformes en utilisant des avatars AI pour une prestation de services publics engageante.

Produisez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée au grand public pour articuler clairement une nouvelle initiative de service public, en utilisant un style visuel animé et amical, complété par une voix off professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour faciliter efficacement la sensibilisation et la communication publiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée engageante de 60 secondes destinée aux futurs employés du gouvernement, mettant en avant les opportunités de carrière et la culture de l'agence, en incorporant une animation de style infographique dynamique avec un texte clair à l'écran via les modèles et scènes de HeyGen pour une expérience utilisateur informative et conviviale sur l'emploi gouvernemental.
Exemple de Prompt 2
Concevez une production concise de 30 secondes pour les employés d'une agence gouvernementale, axée sur les récentes mises à jour de conformité FOIA, présentée dans un style direct et professionnel avec des informations critiques mises en avant par des avatars AI créés avec la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant la sensibilisation à la protection des données.
Exemple de Prompt 3
Créez une mise à jour vidéo informative de 75 secondes sur les nouvelles améliorations de la prestation de services publics pour les citoyens, en employant un style visuel dynamique qui intègre des séquences réelles provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une voix off claire, démontrant l'impact des solutions alimentées par l'IA dans les solutions vidéo gouvernementales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'information gouvernementale

Créez sans effort des vidéos explicatives gouvernementales engageantes et conformes pour une sensibilisation et une communication publiques efficaces en utilisant des solutions alimentées par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script directement. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de la plateforme transforme votre message en un récit visuel dynamique, idéal pour la sensibilisation publique.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et Avatars
Améliorez votre vidéo en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter vos informations, rendant vos solutions vidéo gouvernementales plus engageantes et personnalisées.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez une large portée et la conformité FOIA en utilisant des sous-titres/captions automatiques, rendant vos vidéos animées accessibles à tous les publics.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre contenu avec des contrôles de marque, puis exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect pour une prestation de services publics fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation des Employés Gouvernementaux

.

Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent l'engagement et la rétention des connaissances pour le personnel gouvernemental.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les agences gouvernementales à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux agences gouvernementales de produire efficacement des vidéos explicatives dynamiques et des vidéos animées. Nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo simplifient la création de contenus de sensibilisation et de communication publique convaincants, rendant les informations complexes facilement compréhensibles.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'information gouvernementale idéal pour la prestation de services publics ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'information gouvernementale idéal grâce à ses solutions alimentées par l'IA et son éditeur glisser-déposer convivial. Cette plateforme simplifie la création de vidéos essentielles, rationalisant la prestation de services publics avec un contenu professionnel et accessible.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'information sur l'emploi gouvernemental professionnelles ?

Pour les vidéos d'information sur l'emploi gouvernemental, HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une génération de voix off de haute qualité. Ces outils garantissent que les agences peuvent créer efficacement des supports de sensibilisation et de communication publique professionnels et cohérents.

HeyGen peut-il aider les entités gouvernementales à créer des vidéos accessibles pour des audiences diversifiées ?

Absolument, HeyGen aide considérablement les entités gouvernementales à créer des solutions vidéo gouvernementales accessibles grâce à des sous-titres/captions automatisés et des voix off multilingues. Cela garantit que les messages critiques de sensibilisation et de communication publique atteignent un public large et diversifié.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo