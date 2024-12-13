Créateur de Vidéos Explicatives Gouvernementales : Simplifiez la Communication Publique

Transformez rapidement vos scripts en vidéos explicatives gouvernementales engageantes grâce à la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo explicative gouvernementale convaincante de 45 secondes pour informer les citoyens d'une nouvelle initiative de santé publique, ciblant le grand public. Concevez-la avec un style visuel amical et épuré, mettant en scène un avatar AI diversifié délivrant clairement les messages clés, accompagné d'une voix off accessible et informative. Cette vidéo doit simplifier des informations complexes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour instaurer confiance et engagement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo animée de 60 secondes conçue comme un module de formation pour les nouveaux employés du gouvernement apprenant un protocole interne mis à jour. Ciblez les employés du gouvernement avec un style visuel professionnel mais engageant, incorporant des graphiques animés nets et une voix claire et instructive. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement la narration, assurant cohérence et précision tout au long du module.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux promouvant un projet de beautification communautaire du gouvernement local, visant à encourager les résidents locaux à participer. Le style visuel et audio doit être vibrant et optimiste, présentant des images avant-après avec une musique de fond entraînante et une voix off enthousiaste. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un appel à l'action professionnel et engageant.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative concise de 20 secondes délivrant une annonce publique vitale d'une agence gouvernementale, destinée à tous les citoyens ayant besoin d'informations rapides et accessibles. Employez un style visuel direct et informatif avec du texte à l'écran en gras soulignant les faits clés, complété par une voix neutre et autoritaire. Assurez une accessibilité maximale en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions avec HeyGen, rendant le message clair même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Gouvernementales

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles et engageantes pour la communication du secteur public, transformant des informations complexes en visuels clairs et convaincants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez votre message de communication ou votre note de politique dans notre plateforme, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo pour générer rapidement des scènes vidéo initiales pour votre vidéo explicative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message avec clarté et professionnalisme, rendant votre communication dans le secteur public plus engageante.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Produisez une narration au son naturel pour votre vidéo avec notre génération de voix off AI, offrant diverses voix pour répondre à vos besoins spécifiques de vidéo explicative gouvernementale.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Assurez-vous que votre vidéo est conforme aux directives officielles en appliquant le logo et les couleurs de votre organisation à l'aide de nos contrôles de branding, puis exportez facilement votre vidéo terminée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Efficacité de la Formation

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances au sein des départements gouvernementaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos animées visuellement attrayantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos animées époustouflantes grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles personnalisables. Cela permet une expression créative sans nécessiter une expérience approfondie en montage vidéo, simplifiant la production de contenu de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour les vidéos explicatives ?

HeyGen exploite une technologie avancée de plateforme vidéo AI, incluant une capacité robuste de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, pour simplifier la création de vidéos explicatives de haute qualité. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des scripts en contenu professionnel, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

HeyGen propose-t-il des avatars AI et la génération de voix off pour divers contenus vidéo ?

Absolument. HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI et des capacités robustes de génération de voix off AI, permettant aux créateurs de personnaliser leurs personnages animés et de délivrer des messages avec une narration professionnelle. Cela améliore le potentiel créatif et l'accessibilité de tout projet vidéo.

Comment HeyGen soutient-il le contrôle de la cohérence de la marque dans la production vidéo ?

HeyGen assure la cohérence de la marque avec des contrôles de branding dédiés, permettant aux utilisateurs d'incorporer facilement des logos, couleurs et polices personnalisés dans leurs vidéos. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir une présence professionnelle et reconnaissable sur toutes les vidéos de réseaux sociaux et de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo