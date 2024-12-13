Créateur de Vidéos de Formation en Gouvernance : Améliorez la Conformité avec l'IA

Permettez aux équipes de formation et développement de produire rapidement des vidéos de formation à la conformité percutantes en utilisant la génération de voix off IA de HeyGen.

Produisez une vidéo d'une minute destinée aux équipes de formation et développement, démontrant comment mettre à jour efficacement les modules de formation à la conformité avec des avatars IA dynamiques. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant un avatar IA amical pour livrer des informations concises et critiques, complétées par une voix off confiante et autoritaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux nouveaux membres du conseil d'administration et aux employés nécessitant une formation en gouvernance, en simplifiant des sujets réglementaires complexes. Le style visuel doit être informatif et concis, avec du texte et des graphiques à l'écran pour plus de clarté, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des politiques de gouvernance détaillées en contenu visuel engageant, avec des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Créez une pièce promotionnelle de 45 secondes pour les conseils d'administration à but non lucratif et les conseils d'écoles indépendantes, mettant en avant la facilité de production de vidéos de formation à la gouvernance de conseil soignées. Le style visuel doit être moderne et attrayant, avec des transitions de scène dynamiques et des visuels pertinents tirés d'une bibliothèque de médias complète/soutien de stock, le tout construit rapidement à partir de modèles et de scènes personnalisables.
Exemple de Prompt 3
Générez une vue d'ensemble technique de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et de la formation et développement illustrant les meilleures pratiques de documentation vidéo pour la création de vidéos d'apprentissage en ligne, spécifiquement pour l'intégration LMS. La vidéo doit avoir un ton explicatif et accessible, éventuellement avec des diagrammes animés ou des enregistrements d'écran pour expliquer les paramètres de sortie, démontrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio assurent une compatibilité transparente à travers divers systèmes de gestion de l'apprentissage.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation en Gouvernance

Rationalisez la création de vidéos de formation efficaces en gouvernance et conformité en quelques minutes, en utilisant l'IA pour améliorer les expériences d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par coller votre script de formation en gouvernance dans l'éditeur, ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels adaptés à la création de vidéos d'apprentissage en ligne en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une galerie diversifiée d'avatars IA pour présenter votre contenu de formation en gouvernance, assurant une livraison professionnelle et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Intégrez le logo de votre entreprise, les couleurs, et d'autres contrôles de marque. Améliorez la clarté en incorporant des médias de stock ou des visuels personnalisés pour illustrer les concepts clés de votre formation à la conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la facilement en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio dans divers formats pour différentes plateformes, la rendant prête pour la distribution et l'intégration dans votre LMS.

Simplifiez les Concepts Complexes pour une Meilleure Compréhension

Transformez des sujets de formation en gouvernance complexes en vidéos de formation claires et digestes, garantissant que tous les membres du conseil ou employés comprennent les informations essentielles de conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en gouvernance ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et une technologie intuitive de transformation de texte en vidéo pour rationaliser la production de vidéos de formation en gouvernance professionnelles, permettant aux équipes de formation et développement de créer du contenu engageant efficacement.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos d'apprentissage en ligne ?

HeyGen propose des capacités techniques robustes, y compris des avatars IA réalistes, des voix off IA personnalisables, et des traductions en un clic dans plus de 140 langues, garantissant que votre création de vidéos d'apprentissage en ligne est accessible et percutante à l'échelle mondiale.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation créées avec HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement personnaliser les scènes, intégrer votre logo, et aligner les couleurs pour vous assurer que toutes vos vidéos de formation des employés reflètent l'identité unique de votre marque.

À quelle vitesse puis-je produire et mettre à jour des vidéos de formation à la conformité en utilisant HeyGen ?

Avec les divers modèles de HeyGen et sa puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo, vous pouvez rapidement produire de nouvelles vidéos de formation à la conformité et effectuer des mises à jour sans effort, accélérant considérablement votre processus de documentation vidéo.

