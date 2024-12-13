Créateur de Vidéos de Formation en Gouvernance : Améliorez la Conformité avec l'IA
Permettez aux équipes de formation et développement de produire rapidement des vidéos de formation à la conformité percutantes en utilisant la génération de voix off IA de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux nouveaux membres du conseil d'administration et aux employés nécessitant une formation en gouvernance, en simplifiant des sujets réglementaires complexes. Le style visuel doit être informatif et concis, avec du texte et des graphiques à l'écran pour plus de clarté, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des politiques de gouvernance détaillées en contenu visuel engageant, avec des sous-titres précis.
Créez une pièce promotionnelle de 45 secondes pour les conseils d'administration à but non lucratif et les conseils d'écoles indépendantes, mettant en avant la facilité de production de vidéos de formation à la gouvernance de conseil soignées. Le style visuel doit être moderne et attrayant, avec des transitions de scène dynamiques et des visuels pertinents tirés d'une bibliothèque de médias complète/soutien de stock, le tout construit rapidement à partir de modèles et de scènes personnalisables.
Générez une vue d'ensemble technique de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et de la formation et développement illustrant les meilleures pratiques de documentation vidéo pour la création de vidéos d'apprentissage en ligne, spécifiquement pour l'intégration LMS. La vidéo doit avoir un ton explicatif et accessible, éventuellement avec des diagrammes animés ou des enregistrements d'écran pour expliquer les paramètres de sortie, démontrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio assurent une compatibilité transparente à travers divers systèmes de gestion de l'apprentissage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'Apprentissage en Ligne et Atteignez des Audiences Mondiales.
Produisez efficacement des vidéos d'apprentissage en ligne complètes pour la formation en gouvernance, rendant votre contenu accessible à des équipes diversifiées à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des avatars IA et des voix off IA pour créer des vidéos de formation des employés dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'absorption et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en gouvernance ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et une technologie intuitive de transformation de texte en vidéo pour rationaliser la production de vidéos de formation en gouvernance professionnelles, permettant aux équipes de formation et développement de créer du contenu engageant efficacement.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une création efficace de vidéos d'apprentissage en ligne ?
HeyGen propose des capacités techniques robustes, y compris des avatars IA réalistes, des voix off IA personnalisables, et des traductions en un clic dans plus de 140 langues, garantissant que votre création de vidéos d'apprentissage en ligne est accessible et percutante à l'échelle mondiale.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation créées avec HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement personnaliser les scènes, intégrer votre logo, et aligner les couleurs pour vous assurer que toutes vos vidéos de formation des employés reflètent l'identité unique de votre marque.
À quelle vitesse puis-je produire et mettre à jour des vidéos de formation à la conformité en utilisant HeyGen ?
Avec les divers modèles de HeyGen et sa puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo, vous pouvez rapidement produire de nouvelles vidéos de formation à la conformité et effectuer des mises à jour sans effort, accélérant considérablement votre processus de documentation vidéo.