Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, présentant des exemples pratiques de fonctions mathématiques essentielles dans Google Sheets pour le suivi financier de base. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des animations de surbrillance claires, soutenu par une voix off entraînante et informative, et inclure des sous-titres pour une meilleure accessibilité et compréhension du contenu du tutoriel Google Sheets.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel de 2 minutes sur Google Sheets destiné aux chefs de projet, illustrant comment exploiter les fonctionnalités d'analyse de données de base pour interpréter rapidement l'avancement des projets. Adoptez un style visuel moderne et élégant avec des 'Modèles & scènes' professionnels pour présenter des informations complexes de manière claire, accompagné d'une voix confiante et autoritaire fournissant un guide concis étape par étape pour la visualisation des données dans Google Sheets.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de 45 secondes sur Google Sheets pour les équipes engagées dans la gestion de projet, en se concentrant sur l'organisation efficace des données et les fonctionnalités collaboratives au sein du programme de tableur. Le style visuel doit être convivial et rapide, mettant en évidence les éléments clés de l'interface, avec une voix claire et concise générée à l'aide de 'Texte en vidéo à partir de script' pour offrir un tutoriel rapide sur l'organisation des données de projet partagées dans Google Sheets.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment Fonctionne la Vidéo Tutoriel Google Sheets

Apprenez à créer facilement des vidéos tutoriels Google Sheets engageantes et professionnelles en quelques étapes simples, clarifiant les fonctions et processus complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Définissez les concepts clés et les instructions "étape par étape" pour votre tutoriel Google Sheets. La capacité de 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen transforme votre contenu écrit en un guide visuel dynamique, prêt à être amélioré.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentation Visuelle
Sélectionnez un modèle approprié et personnalisez les scènes pour représenter visuellement des "exemples pratiques" dans votre tutoriel Google Sheets. Vous pouvez également intégrer des "avatars AI" pour présenter l'information de manière engageante, donnant vie à vos données.
3
Step 3
Ajoutez de l'Audio et du Texte Explicatifs
Améliorez votre tutoriel sur les "fonctions mathématiques" ou la saisie de données en utilisant la "Génération de voix off" pour narrer clairement les étapes. Assurez-vous également de la compréhension avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et un apprentissage renforcé.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Polie
Finalisez votre vidéo tutoriel "Google Sheets" complète, en vous assurant que toutes les instructions sont claires. Utilisez le 'Redimensionnement & exportation de format d'image' de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, la rendant prête à être partagée avec votre audience.

Produisez des Conseils Rapides sur Google Sheets pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour les réseaux sociaux, mettant en avant des fonctionnalités spécifiques de Google Sheets ou des conseils rapides pour une portée plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte en vidéo. Cela simplifie l'ensemble du processus de production, permettant une génération de contenu efficace.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour s'aligner sur l'identité de marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans vos vidéos. Cela garantit que chaque contenu reflète votre image d'entreprise unique.

Quelles ressources multimédias et quelle flexibilité d'édition HeyGen offre-t-il ?

HeyGen inclut une riche bibliothèque multimédia et prend en charge les ressources de stock pour améliorer vos vidéos. De plus, vous pouvez facilement ajuster le format d'image pour diverses plateformes et utiliser des modèles et scènes préconçus pour un assemblage rapide de contenu.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour l'accessibilité des vidéos ?

Oui, HeyGen assure une haute accessibilité en générant automatiquement des voix off à partir de votre texte et en fournissant des sous-titres précis pour tout le contenu vidéo. Ces fonctionnalités rendent vos vidéos plus inclusives et atteignent un public plus large.

