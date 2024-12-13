Tutoriel Google Sheets : Maîtrisez les Essentiels des Tableurs Aujourd'hui
Apprenez des fonctions puissantes de tableur et des exemples pratiques, puis créez des leçons vidéo claires et engageantes en utilisant le 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, présentant des exemples pratiques de fonctions mathématiques essentielles dans Google Sheets pour le suivi financier de base. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des animations de surbrillance claires, soutenu par une voix off entraînante et informative, et inclure des sous-titres pour une meilleure accessibilité et compréhension du contenu du tutoriel Google Sheets.
Concevez un tutoriel de 2 minutes sur Google Sheets destiné aux chefs de projet, illustrant comment exploiter les fonctionnalités d'analyse de données de base pour interpréter rapidement l'avancement des projets. Adoptez un style visuel moderne et élégant avec des 'Modèles & scènes' professionnels pour présenter des informations complexes de manière claire, accompagné d'une voix confiante et autoritaire fournissant un guide concis étape par étape pour la visualisation des données dans Google Sheets.
Réalisez une vidéo de 45 secondes sur Google Sheets pour les équipes engagées dans la gestion de projet, en se concentrant sur l'organisation efficace des données et les fonctionnalités collaboratives au sein du programme de tableur. Le style visuel doit être convivial et rapide, mettant en évidence les éléments clés de l'interface, avec une voix claire et concise générée à l'aide de 'Texte en vidéo à partir de script' pour offrir un tutoriel rapide sur l'organisation des données de projet partagées dans Google Sheets.
