Créateur de Vidéos Google Ads : Créez des Publicités Vidéo à Fort Impact
Générez des publicités vidéo engageantes pour vos campagnes Google Ads. Transformez facilement des scripts en vidéos captivantes avec la conversion texte-en-vidéo alimentée par l'IA.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction soignée de 60 secondes destinée aux startups technologiques et aux responsables marketing produit, démontrant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel sera épuré, moderne et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran entrecoupés de graphiques animés pour mettre en avant les fonctionnalités clés, le tout sur une piste instrumentale calme et inspirante. Cette "création vidéo alimentée par l'IA" utilise les "avatars IA" de HeyGen pour fournir l'explication, garantissant un présentateur cohérent et engageant sans avoir besoin d'un intervenant physique.
Développez une "publicité vidéo verticale" captivante de 15 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux ciblant la génération Z, promouvant une vente flash. L'esthétique doit être visuellement frappante et rapide, incorporant des couleurs vives, des transitions tendance et du texte audacieux à l'écran synchronisé avec une musique populaire et énergique. Utilisez crucialement la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir un impact maximal même sans son, simplifiant l'ensemble du processus de "création vidéo" pour un déploiement rapide.
Concevez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes pour les éducateurs et les plateformes d'apprentissage en ligne, expliquant un concept scientifique. L'approche visuelle doit être claire et illustrative, combinant des animations simples avec des "ressources multimédias de stock" de haute qualité de la bibliothèque de HeyGen, le tout présenté sur une musique de fond douce et ambiante. Cette expérience de "créateur de vidéo" sera améliorée en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformant un script écrit en une leçon visuelle captivante et facile à suivre pour les étudiants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez l'IA de HeyGen pour produire rapidement des publicités vidéo captivantes pour Google Ads et d'autres campagnes PPC, obtenant de meilleurs résultats avec un minimum d'effort.
Production Rapide de Publicités sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement du contenu vidéo engageant pour diverses plateformes de réseaux sociaux, parfait pour des campagnes publicitaires rapides et percutantes et un marketing numérique plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires alimentées par l'IA ?
HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires alimentées par l'IA en offrant un créateur de vidéos Google Ads robuste. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des publicités vidéo en utilisant des avatars IA avancés et des modèles vidéo personnalisables, accélérant ainsi leur production de vidéos marketing.
HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo engageantes pour diverses plateformes, y compris les formats verticaux ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos polyvalent, permettant la création de publicités vidéo dynamiques pour diverses plateformes, y compris les publicités vidéo verticales. Ses fonctionnalités comme les voix off professionnelles et une vaste bibliothèque de ressources multimédias de stock améliorent votre production de vidéos marketing.
Quelles fonctionnalités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?
HeyGen fournit des fonctionnalités essentielles d'édition vidéo pour une création vidéo raffinée, y compris la possibilité de couper des segments vidéo. Les utilisateurs peuvent également intégrer des contrôles de marque, des sous-titres et des légendes pour personnaliser entièrement leurs publicités vidéo pour toute campagne.
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos efficace pour les campagnes PPC et Performance Max ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos intuitif, permettant une création vidéo efficace adaptée aux campagnes PPC et Performance Max. Il vous permet de produire des publicités vidéo de haute qualité avec des outils alimentés par l'IA qui améliorent considérablement vos efforts de publicité numérique sur des plateformes comme YouTube.