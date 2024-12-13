Générateur de Vidéos Tutoriels Google Ads : Créez des Guides Engagés

Créez facilement des tutoriels vidéo captivants sur Google Ads en utilisant les avatars AI de HeyGen pour expliquer des sujets complexes et stimuler les conversions.

457/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo perspicace d'une minute et demie destinée aux utilisateurs intermédiaires de Google Ads et aux professionnels du marketing, détaillant les meilleures pratiques pour optimiser les paramètres de ciblage et affiner les stratégies d'enchères. Cette pièce éducative doit employer un style visuel clair et concis avec du texte à l'écran soulignant les points de données clés, généré efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir précision et impact. Intégrez une génération de voix off professionnelle pour une expérience auditive engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de deux minutes pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, illustrant comment exploiter des modèles adaptables pour créer des vidéos marketing percutantes et réaliser des tests A/B efficaces. Le style visuel doit être dynamique et créatif, mettant en valeur diverses applications de modèles de HeyGen et enrichi de médias divers de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour inspirer les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo pratique d'une minute pour les entreprises de commerce électronique et les agences digitales axée sur la génération de contenu vidéo pour YouTube, en mettant l'accent sur l'optimisation mobile et la conversion. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et axé sur les résultats avec des exemples clairs. Démontrez comment le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen peuvent garantir que les vidéos sont parfaites sur n'importe quel appareil, complétées par des sous-titres précis pour une accessibilité et un impact accrus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels Google Ads

Produisez facilement des vidéos tutoriels Google Ads professionnelles avec des outils de création assistés par AI, parfaits pour démontrer des stratégies de campagne et maximiser l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par esquisser le contenu de votre tutoriel. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer vos idées en un récit structuré, garantissant un message clair pour votre campagne Google Ads.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et la Voix Off
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre tutoriel, puis générez des voix off directement à partir de votre script. Choisissez dans une bibliothèque de médias diversifiée pour soutenir visuellement vos instructions Google Ads, améliorant la clarté et la rétention des spectateurs.
3
Step 3
Personnalisez pour Google Ads
Appliquez des contrôles de marque, y compris logos et couleurs, et sélectionnez parmi des modèles adaptables pour aligner avec votre marque. Optimisez le ratio d'aspect et la longueur de votre vidéo pour répondre aux spécifications de Google Ads, garantissant une optimisation mobile et une haute performance.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo tutorielle et utilisez le générateur vidéo intégré pour produire une sortie de haute qualité. Exportez votre création dans les formats requis, prête à être téléchargée sur YouTube et déployée dans votre campagne vidéo Google Ads.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans les Vidéos de Formation

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos tutoriels dynamiques et engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention des apprenants pour des sujets complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de campagnes vidéo Google Ads efficaces ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos marketing de haute qualité adaptées pour Google Ads grâce à la création vidéo assistée par AI. Vous pouvez exploiter des modèles adaptables et des avatars AI pour produire un contenu engageant optimisé pour les campagnes de portée vidéo et les conversions potentielles.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos à partir d'une invite ?

HeyGen propose des capacités AI avancées pour générer des vidéos à partir d'une invite, transformant des scripts textuels en vidéos soignées avec des voix off réalistes et des avatars AI. Cela simplifie le processus de création de contenu, rendant efficace la production d'une gamme diversifiée de vidéos marketing.

HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos pour diverses plateformes comme YouTube et les appareils mobiles ?

Absolument, HeyGen est conçu pour la polyvalence, vous permettant de créer des vidéos adaptables pour plusieurs plateformes, y compris YouTube. Des fonctionnalités comme le redimensionnement d'aspect ratio et l'optimisation mobile garantissent que votre contenu vidéo généré a un aspect professionnel et fonctionne bien dans différents environnements de visionnage.

Comment HeyGen peut-il soutenir les tests A/B pour les créations vidéo dans les campagnes ?

HeyGen simplifie la création de multiples variations vidéo, vous permettant de tester efficacement les créations A/B pour vos campagnes. Avec une création vidéo rapide assistée par AI, vous pouvez facilement adapter des éléments comme les avatars AI ou les voix off pour identifier les vidéos marketing les plus efficaces pour vos paramètres de ciblage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo