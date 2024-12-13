créateur de vidéos publicitaires Google : Création Vidéo IA pour des Annonces Époustouflantes
Transformez vos idées en annonces vidéo de haute qualité grâce à notre génération de texte en vidéo, parfaite pour des campagnes vidéo efficaces.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing qui ont besoin de produire des créations publicitaires variées pour leurs campagnes vidéo. Le style visuel et audio doit être professionnel avec des transitions dynamiques et une voix off autoritaire. Mettez en avant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les avatars IA pour illustrer comment générer efficacement plusieurs variations de campagne.
Concevez une vidéo didactique engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu cherchant à transformer des articles de blog en contenu attrayant pour les réseaux sociaux. Avec un ton amical et conversationnel et des graphismes vibrants, cette vidéo doit séduire ceux qui cherchent à étendre leur portée numérique. Exploitez la capacité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir facilement le contenu écrit, complété par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 15 secondes idéale pour les spécialistes du marketing numérique axés sur la publicité mobile d'abord, spécifiquement pour les publicités vidéo verticales et les publicités bumper. Cette vidéo rapide et visuellement frappante doit comporter des effets sonores percutants, démontrant une livraison rapide de contenu. Mettez en avant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une adaptation rapide et son support de bibliothèque/média pour des ressources créatives de haute qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création d'Annonces Performantes.
Produisez rapidement des annonces vidéo convaincantes en utilisant l'IA pour une performance de campagne supérieure et une production créative accélérée.
Annonces Engagées pour les Réseaux Sociaux & Bumper.
Créez sans effort du contenu captivant pour les réseaux sociaux et des clips vidéo courts parfaits pour divers formats publicitaires, augmentant l'engagement du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires Google ?
HeyGen est une plateforme puissante de création vidéo par IA conçue comme un créateur de vidéos publicitaires Google, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des créations publicitaires engageantes. Exploitez les avatars IA et les modèles divers pour générer des vidéos de haute qualité adaptées à vos campagnes vidéo.
HeyGen peut-il générer des avatars IA personnalisés pour mon contenu vidéo ?
Oui, HeyGen vous permet de générer des avatars IA réalistes qui enrichissent votre contenu sur les réseaux sociaux et vos créations publicitaires. Cette capacité permet aux entreprises de développer la génération de vidéos personnalisées sans avoir besoin d'acteurs professionnels ou de production vidéo complexe.
Quelles sont les façons dont HeyGen aide à convertir les actifs existants en vidéo ?
HeyGen transforme vos actifs créatifs en vidéos dynamiques grâce à ses fonctionnalités avancées de texte en vidéo et d'image en vidéo. Cela permet une génération rapide de contenus divers comme les publicités vidéo verticales ou les publicités bumper pour diverses plateformes.
HeyGen propose-t-il des options de voix off professionnelles pour les vidéos IA ?
Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, garantissant que votre création vidéo IA inclut une narration claire et naturelle. Cette fonctionnalité ajoute une touche professionnelle à toutes vos campagnes vidéo et créations publicitaires.