Créez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant à quelle vitesse les propriétaires de petites entreprises peuvent lancer des campagnes publicitaires Google efficaces. Cette vidéo, destinée aux entrepreneurs occupés, doit présenter un style visuel énergique avec une musique de fond entraînante et une voix off claire. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et la génération de voix off pour mettre en avant la facilité de création vidéo par l'IA pour un contenu de créateur de vidéos publicitaires Google percutant.

