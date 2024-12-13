Imaginez créer une vidéo vibrante de 45 secondes "créateur de vidéo de mise à jour des objectifs" pour un public interne d'entreprise, célébrant les récentes réalisations de l'équipe et exposant les objectifs futurs. Visuellement, cela doit être propre et professionnel, en utilisant des modèles dynamiques avec une musique de fond inspirante pour maintenir l'engagement des employés. Utilisez la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et renforcer le message avec la génération de voix off pour une livraison claire et percutante.

Générer une Vidéo