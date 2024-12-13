Créateur de Vidéos Éducatives : Simplifiez l'Apprentissage du GMAT

Transformez facilement les matériaux d'étude du GMAT en vidéos engageantes en utilisant l'AI et le texte-à-vidéo à partir de script pour une éducation en ligne percutante.

Exemple de Prompt 1
Concevez une 'vidéo guide d'étude' de 60 secondes introduisant la section Raisonnement Intégré du GMAT. Destinée aux futurs étudiants du GMAT, cette 'vidéo eLearning' doit présenter des visuels dynamiques et modernes grâce à des modèles vidéo prêts à l'emploi, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une voix off amicale et informative pour rendre les idées complexes digestes et engageantes. L'objectif est de produire un contenu éducatif professionnel qui démystifie cette section de l'examen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes offrant des conseils de 'préparation à l'examen' pour la Correction de Phrase du GMAT. Cette vidéo, destinée aux étudiants du GMAT recherchant des conseils stratégiques rapides, doit utiliser un style visuel rapide avec des superpositions de texte percutantes et des sous-titres/captions obligatoires pour améliorer l'accessibilité, le tout livré avec une voix motivante et énergique. L'accent est mis sur la fourniture de leçons engageantes dans un format digeste.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative de 50 secondes qui sert de guide de 'contenu d'apprentissage visuel' pour aborder les questions d'Assomption du Raisonnement Critique du GMAT. Spécifiquement pour les étudiants du GMAT affinant leurs compétences verbales, la vidéo nécessite un style visuel poli et illustratif démontrant les pièges courants, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir qu'une voix AI précise et articulée délivre une explication de contenu éducatif claire et professionnelle.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives GMAT

Simplifiez la création de vidéos éducatives GMAT claires et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la compréhension et la rétention des étudiants.

1
Step 1
Téléchargez Votre Matériel d'Étude
Transformez facilement vos notes GMAT, PDF ou scripts texte en contenu vidéo. Exploitez la fonctionnalité texte-à-vidéo pour générer instantanément une base visuelle pour votre contenu de créateur de vidéos éducatives.
2
Step 2
Choisissez Votre Instructeur Virtuel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars d'enseignants professionnels, pour présenter vos concepts GMAT. Personnalisez leur apparence pour correspondre à votre style d'enseignement et à votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Ajoutez des animations, des diagrammes et de la musique de fond à partir de la bibliothèque multimédia pour clarifier les sujets complexes du GMAT. Générez des voix off au son naturel et assurez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo éducative GMAT en ajustant les ratios d'aspect pour différentes plateformes. Exportez vos vidéos eLearning polies en haute qualité, prêtes à engager les étudiants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Clips d'Étude GMAT et des Explications

Créez rapidement du contenu vidéo GMAT en petits morceaux pour des conseils rapides, des rappels de concepts ou du matériel promotionnel, économisant un temps considérable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives en transformant le texte en vidéos engageantes grâce à l'AI. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles vidéo prêts à l'emploi et des avatars AI, rationalisant l'ensemble du processus de production du script à la vidéo finale.

HeyGen peut-il aider à générer du contenu d'apprentissage spécialisé comme des leçons vidéo de mathématiques ou des guides d'étude ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace pour créer du contenu spécialisé, y compris des leçons vidéo de mathématiques et des vidéos de guide d'étude complètes. Il aide à simplifier des concepts complexes en contenu d'apprentissage visuel clair et engageant qui améliore la compréhension des étudiants.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo éducatif ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos éducatives, permettant aux utilisateurs de choisir parmi divers avatars AI, d'incorporer des animations et d'utiliser une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez personnaliser votre contenu avec des contrôles de marque, de la musique et des effets pour produire un contenu éducatif professionnel adapté à votre public.

Comment HeyGen permet-il une production vidéo rapide et efficace pour les éducateurs ?

HeyGen permet aux éducateurs de réaliser une génération vidéo rapide en rationalisant l'ensemble du processus de création vidéo avec ses outils alimentés par l'AI. Cette plateforme réduit considérablement le temps de production, permettant aux enseignants de produire des vidéos pédagogiques de haute qualité plus efficacement que les méthodes traditionnelles.

