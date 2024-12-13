Créateur de Vidéos de Bienvenue : Création d'Intros Propulsée par l'IA

Créez facilement des vidéos de bienvenue captivantes pour les nouvelles recrues et les clients en utilisant des avatars IA pour une touche personnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un créateur de contenu a besoin d'une vidéo d'introduction dynamique de 15 secondes pour sa chaîne de médias sociaux, ciblant un public jeune et technophile. Cette vidéo doit utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen pour obtenir une esthétique rapide avec des graphismes modernes et une musique de fond énergique, créant une identité de créateur de vidéos d'introduction instantanément reconnaissable et captivante.
Exemple de Prompt 2
Pour les nouvelles recrues d'entreprise, développez une vidéo de bienvenue professionnelle mais accueillante de 45 secondes. Cette production mettra en vedette un avatar HeyGen AI délivrant un message direct et rassurant, sur un style visuel propre et corporatif avec l'intégration de la marque de l'entreprise, garantissant que les nouveaux employés se sentent informés et connectés dès le premier jour.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo d'annonce globale informative de 60 secondes est nécessaire pour un public international, communiquant efficacement des mises à jour critiques. Elle doit utiliser la fonctionnalité complète de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité étendue, présentant un design visuel clair et net avec des superpositions de texte simples et une voix neutre et autoritaire pour servir de générateur idéal de vidéos de bienvenue globales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Bienvenue Global

Créez facilement des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues ou tout public en utilisant des outils propulsés par l'IA et une personnalisation intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo professionnel ou en utilisant des suggestions textuelles pour générer un script. Notre capacité 'Modèles & scènes' vous aide à démarrer rapidement.
2
Step 2
Personnalisez avec l'IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et intégrez des voix humaines pour votre narration, donnant vie à votre message avec notre fonctionnalité 'Avatars IA'.
3
Step 3
Améliorez Vos Visuels
Ajoutez des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque multimédia. Utilisez notre 'Support de bibliothèque multimédia/stock' pour incorporer facilement des images, vidéos et musiques qui complètent votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de bienvenue et exportez-la en haute résolution, sans filigranes. Notre capacité 'Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect' garantit qu'elle est prête pour toute plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Accueils Communautaires Engagés

Inspirez et connectez-vous avec de nouveaux membres de la communauté et clients en créant facilement des vidéos de bienvenue motivantes et personnalisées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA pour les projets créatifs ?

HeyGen vous permet de créer facilement des visuels époustouflants et des vidéos IA à partir de suggestions textuelles grâce à des capacités avancées de générateur de vidéos IA, idéales pour divers besoins de création vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa riche bibliothèque multimédia rendent le processus fluide pour créer des scènes dynamiques.

HeyGen peut-il m'aider à créer un créateur d'intro vidéo professionnel pour ma chaîne YouTube ?

Absolument ! HeyGen propose un puissant créateur d'intro vidéo avec divers modèles vidéo et outils de personnalisation pour créer des intros captivantes. Vous pouvez facilement ajouter votre logo de marque, choisir des voix humaines, et même inclure des animations ou des révélations de logo pour un résultat soigné.

Quels outils de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour personnaliser le contenu de mon créateur de vidéos de bienvenue ?

HeyGen offre des outils de personnalisation étendus, vous permettant d'adapter chaque aspect de votre projet de créateur de vidéos de bienvenue. Vous pouvez utiliser des avatars IA, choisir parmi divers modèles vidéo, et ajouter des éléments comme des intros textuelles pour parfaitement aligner avec votre marque pour les nouvelles recrues ou tout autre public.

HeyGen garantit-il une sortie de haute qualité et une expérience d'éditeur vidéo conviviale ?

Oui, HeyGen délivre des vidéos en haute résolution sans filigranes, assurant une finition professionnelle à chaque fois. Notre éditeur convivial par glisser-déposer rend la création vidéo accessible à tous, simplifiant votre flux de travail des suggestions textuelles à une vidéo finale et soignée.

