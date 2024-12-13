générateur de vidéo de mise à jour globale : Aperçus Globaux Instantanés
Transformez facilement vos données en mises à jour globales captivantes avec notre créateur de vidéo AI, utilisant une puissante fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs apprenant une plateforme complexe, en utilisant un style visuel clair et étape par étape avec des mises en évidence de l'interface utilisateur et des avatars AI amicaux. L'audio doit être calme et instructif, utilisant la capacité de HeyGen de `Texte en vidéo à partir de script` pour donner vie aux instructions écrites, renforcé par des `Sous-titres/légendes` pour l'accessibilité et la clarté, garantissant une expérience d'apprentissage fluide.
Concevez une présentation de 2 minutes avec le `Créateur de Vidéo de Mise à Jour Globale` pour les dirigeants d'entreprises internationales, avec un style visuel dynamique comprenant des cartes du monde interactives et divers avatars AI professionnels pour représenter différentes régions. L'audio doit maintenir un ton autoritaire, intégré de manière transparente avec les `Modèles & scènes` personnalisables de HeyGen pour assurer un message poli et pertinent à l'échelle mondiale qui informe les décideurs clés.
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux, en utilisant le `Support de bibliothèque/médias` de HeyGen pour des visuels engageants et rapides et des graphiques modernes. L'audio doit être dynamique et énergique, combinant musique de fond et narration claire, puis optimisez le résultat final avec le `Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect` pour assurer un affichage parfait sur diverses plateformes de `réseaux sociaux`, reflétant une véritable `Génération de Vidéo de bout en bout`.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Formation et l'Éducation Globales.
Créez et diffusez facilement du contenu de formation complet, atteignant un public mondial avec des mises à jour et des matériaux éducatifs dans plusieurs langues.
Améliorer les Communications Internes.
Améliorez l'engagement et la rétention pour les mises à jour internes à l'échelle de l'entreprise et les modules de formation en utilisant du contenu vidéo dynamique alimenté par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos sont accessibles avec des Sous-titres/légendes ?
HeyGen simplifie l'ajout de Sous-titres/légendes à vos vidéos, garantissant une plus grande accessibilité et engagement dans plusieurs langues. Notre éditeur en ligne puissant offre des outils de montage vidéo robustes pour un contrôle précis de ces éléments essentiels.
Le Générateur de Vidéo AI de HeyGen peut-il produire des voix off naturelles et sensibles aux émotions ?
Oui, le Générateur de Vidéo AI de HeyGen excelle à créer des voix off naturelles et sensibles aux émotions, transformant votre Texte en vidéo à partir de script en contenu hautement engageant. Cette capacité avancée améliore considérablement l'expérience globale du spectateur.
Quels types de fonctionnalités de Génération de Vidéo de bout en bout HeyGen offre-t-il ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes de Génération de Vidéo de bout en bout, vous permettant de créer du contenu de haute qualité de A à Z. Cela inclut des modèles de vidéo personnalisables, divers avatars AI, et des contrôles de marque étendus pour maintenir votre identité unique.
HeyGen prend-il en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux ?
Absolument. Les outils avancés de montage vidéo de HeyGen dans l'éditeur en ligne permettent un redimensionnement et des exportations de ratios d'aspect sans faille, optimisant votre contenu pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux. Cela garantit que vos vidéos ont toujours un aspect professionnel et s'adaptent parfaitement partout où elles sont partagées.