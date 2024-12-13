Créateur de Vidéos de Formation Mondiale : Créez du Contenu Engagé

Donnez à vos équipes de formation les moyens de créer du contenu de formation multilingue engageant à l'échelle mondiale avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux équipes de formation et aux responsables RH, illustrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent révolutionner l'intégration des employés en offrant une formation introductive cohérente et engageante. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des avatars AI diversifiés démontrant diverses procédures de l'entreprise, complétés par une voix off amicale et articulée générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant un accueil chaleureux pour les nouveaux employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative d'une minute ciblant les professionnels de la formation et les entreprises internationales, montrant comment HeyGen permet la création rapide de contenus de formation multilingues. La vidéo doit adopter un style dynamique et visuellement attrayant, affichant une inclusivité mondiale à travers des éléments diversifiés à l'écran, avec une voix off claire et confiante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu principal et incluez des sous-titres générés automatiquement dans plusieurs langues pour souligner sa portée mondiale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 75 secondes pour les départements de formation IT et les chefs de projet, démontrant l'efficacité et l'évolutivité de l'utilisation de HeyGen comme plateforme AI générative pour créer des tutoriels techniques. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, se concentrant sur la démonstration de flux de travail simplifiés, soutenue par une voix off précise et experte. Mettez en avant l'aspect de production économique en utilisant des modèles et des scènes personnalisables de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des modules de formation de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle détaillée de 2 minutes destinée aux rédacteurs techniques, développeurs de logiciels et équipes produit, illustrant comment HeyGen facilite la documentation vidéo complète, du concept à l'exportation finale. La présentation visuelle doit être claire, étape par étape, et informative, ressemblant à une démonstration pratique de logiciel, accompagnée d'une voix off calme et instructive. Mettez en avant la facilité de génération vidéo de bout en bout en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer des instructions complexes en contenu visuel engageant, puis utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Mondiale

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles, percutantes et multilingues pour votre public mondial en utilisant une plateforme AI générative.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par entrer votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise la technologie "Texte-à-vidéo" pour transformer votre script en formation visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars AI" pour présenter votre matériel de formation. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Multilingues
Atteignez un public mondial en générant des "voix off multilingues" directement dans votre vidéo. Assurez-vous que votre formation résonne à travers différentes langues et cultures.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez vos "vidéos de formation" de haute qualité, complètes avec des sous-titres et un branding personnalisables. Exportez-les dans divers rapports d'aspect pour un déploiement fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la Formation en Santé

Transformez des informations médicales complexes en modules vidéo clairs et engageants pour améliorer la compréhension et l'éducation des professionnels de la santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il sa plateforme AI générative pour créer des vidéos de formation ?

HeyGen utilise sa plateforme AI générative avancée pour transformer le texte en vidéos de formation captivantes sans effort. Cette technologie AI alimente des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, permettant aux utilisateurs de créer du contenu de haute qualité sans production complexe. Elle simplifie l'ensemble du processus de génération de vidéos de formation de manière efficace.

HeyGen peut-il aider les équipes de formation à produire du contenu de formation multilingue efficacement ?

Absolument, HeyGen permet aux équipes de formation de créer du contenu de formation multilingue avec facilité. Ses capacités incluent la génération de voix off et de sous-titres multilingues, garantissant que vos tutoriels vidéo et vos matériaux d'intégration des employés résonnent avec un public mondial. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation mondiale inestimable.

Quels avatars AI sont disponibles pour améliorer le contenu du créateur de vidéos de formation mondiale ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité qui peuvent être utilisés pour vos besoins de créateur de vidéos de formation mondiale. Ces avatars AI donnent vie à votre contenu généré par script, offrant une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour la documentation vidéo et les matériaux pédagogiques. Vous pouvez choisir parmi divers avatars personnalisables pour mieux correspondre à votre marque et à votre message de formation.

Quel est le processus de HeyGen pour la génération vidéo de bout en bout, y compris la génération de script ?

HeyGen offre une plateforme intuitive de génération vidéo de bout en bout, commençant directement à partir de votre script. Les utilisateurs peuvent entrer du texte, choisir des avatars AI, et sélectionner parmi des modèles personnalisables pour produire des vidéos complètes. Ce flux de travail simplifié de texte-à-vidéo rend la création de contenu complexe accessible à tous.

