Générateur de Vidéos de Formation Mondiale : eLearning Simplifié par l'IA
Créez facilement des vidéos de formation engageantes et multilingues à partir de scripts texte-vidéo pour les équipes de formation du monde entier.
Développez une mise à jour de formation sur la conformité de 90 secondes pour les employés mondiaux, ciblant les responsables de la conformité qui doivent diffuser rapidement des informations critiques. La vidéo doit adopter un style visuel sérieux mais accessible, utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les changements de politique clés à partir d'un script texte-vidéo concis, assurant un ton et un message cohérents à travers diverses régions. Cela démontre l'efficacité de l'utilisation des avatars AI pour une diffusion rapide et percutante de la "formation sur la conformité".
Produisez une vidéo de bienvenue de "l'intégration des employés" de 2 minutes pour les nouveaux membres de l'équipe mondiale, conçue pour être facilement créée par les professionnels des RH sans compétences en montage requises. Le style visuel et audio doit être chaleureux, informatif et visuellement attrayant, tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen et de la vaste bibliothèque de médias/stock pour présenter la culture de l'entreprise et les premières étapes. Une voix off AI amicale guide le spectateur à travers les informations clés, soulignant la facilité d'utilisation de la plateforme pour une création de contenu rapide.
Formulez une pièce de "documentation vidéo" technique de 60 secondes pour les développeurs de produits et les ingénieurs de support, détaillant une nouvelle intégration API. L'approche visuelle doit être très fonctionnelle et épurée, utilisant un texte-vidéo précis à partir d'un script pour expliquer les étapes complexes, augmentée par des sous-titres générés automatiquement pour plus de clarté dans les environnements bruyants. L'audio doit être une voix off AI directe et explicative, démontrant la puissance d'une "plateforme AI générative" pour transformer rapidement les spécifications techniques en guides visuels clairs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Cours Mondiaux Évolutifs.
Produisez rapidement des cours de formation étendus et rendez-les accessibles à un public diversifié et mondial grâce à du contenu multilingue.
Engagement Amélioré en Formation.
Exploitez les avatars AI et les formats vidéo engageants pour améliorer considérablement la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant l'IA générative ?
HeyGen utilise sa plateforme avancée d'IA générative pour transformer des scripts texte en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et générer automatiquement des voix off AI et des sous-titres, ce qui est idéal pour créer du contenu multilingue sans montage complexe.
Quelles options d'exportation et de partage sont disponibles avec HeyGen ?
HeyGen prend en charge des exportations vidéo de haute qualité, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs projets finis pour diverses plateformes. De plus, HeyGen offre des capacités de partage intelligent, garantissant que vos vidéos, complètes avec voix off AI et sous-titres, peuvent être facilement distribuées à votre public cible.
Des connaissances complexes en montage vidéo sont-elles nécessaires pour utiliser HeyGen ?
Non, HeyGen est conçu pour être convivial, ne nécessitant aucune compétence préalable en montage vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles permettent à quiconque de créer des vidéos captivantes efficacement.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer de la documentation vidéo ou des supports de formation ?
Absolument, HeyGen est une excellente solution pour produire une documentation vidéo complète et des supports de formation, y compris l'intégration des employés et la formation sur la conformité. Avec des fonctionnalités comme l'enregistreur d'écran et la capacité de convertir des scripts de formation en vidéo, HeyGen simplifie la création de vidéos pédagogiques engageantes.