Produisez une vidéo professionnelle de 90 secondes démontrant comment HeyGen simplifie les processus de création de vidéos pour les grandes entreprises avec des équipes dispersées à travers le monde. Le style visuel et audio doit être corporatif, épuré et très efficace, avec des transitions dynamiques entre les membres de l'équipe situés dans le monde entier. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script permet à chacun de contribuer à du contenu vidéo de haute qualité, rationalisant ainsi les flux de travail complexes de production vidéo.

