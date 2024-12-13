Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour la Main-d'œuvre Mondiale : Simplifiez les Communications Internes

Créez du contenu vidéo engageant pour vos équipes mondiales avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour des communications internes claires.

Créez une vidéo de 45 secondes pour les employés internes des équipes mondiales, fournissant une mise à jour rapide sur les récentes réalisations de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, avec des infographies dynamiques et une voix off claire et enthousiaste. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer facilement les mises à jour écrites en un récit captivant, renforçant ainsi la communication interne et célébrant le succès de nos équipes mondiales.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de bienvenue de 60 secondes destinée aux nouvelles recrues internationales rejoignant notre personnel. Le ton doit être chaleureux et amical, en incorporant divers avatars AI pour représenter notre équipe mondiale inclusive. Cette vidéo d'intégration présentera les valeurs de l'entreprise et les contacts clés, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour créer une première impression personnalisée et engageante pour nos nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu vidéo engageant de 30 secondes pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise. Visuellement, visez une esthétique moderne et attrayante avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses, accompagnées d'une bande sonore énergique. Cette vidéo d'engagement des employés doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une annonce professionnelle et captivante qui attire l'attention et suscite l'enthousiasme.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative de 50 secondes pour la main-d'œuvre mondiale, expliquant un nouvel outil ou processus logiciel. Le style visuel doit être clair et pédagogique, combinant des enregistrements d'écran avec des superpositions animées, le tout soutenu par une voix off calme et claire. Pour garantir une accessibilité et une clarté maximales pour nos équipes mondiales diversifiées, incorporez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant cette création vidéo AI accessible à tous.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour les Équipes Mondiales

Créez facilement des mises à jour vidéo engageantes pour vos équipes mondiales, assurant une communication claire et favorisant la connexion à travers tous les fuseaux horaires.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de mise à jour. Exploitez la puissance de la génération de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre texte en un récit visuel.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Cette fonctionnalité permet une touche professionnelle et personnalisée sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Améliorez l'accessibilité et l'engagement pour votre audience mondiale en ajoutant des sous-titres/captions automatiques. Vous pouvez également personnaliser les éléments de branding pour aligner avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Votre contenu vidéo engageant est maintenant prêt à être partagé avec vos équipes mondiales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez l'Engagement et le Moral des Employés

.

Développez des mises à jour vidéo inspirantes et motivantes pour favoriser une culture d'entreprise forte et renforcer la connexion parmi les employés mondiaux diversifiés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de mise à jour engageantes pour la main-d'œuvre mondiale ?

HeyGen sert de Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour la Main-d'œuvre Mondiale intuitif, permettant une création de vidéos AI fluide pour les communications internes à travers les équipes mondiales. Utilisez les avatars AI et la génération de texte-à-vidéo pour délivrer des messages cohérents efficacement.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de disposer d'outils robustes de création de vidéos AI, y compris des avatars AI, la génération de voix off et des modèles de vidéos personnalisables. Cela accélère la production de vidéos d'entreprise et garantit un contenu vidéo engageant pour divers besoins.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos professionnelles avec branding ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de texte-à-vidéo, transformant vos scripts en vidéos dynamiques. Il offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs pour des communications internes cohérentes et professionnelles.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour assurer l'accessibilité des vidéos pour les équipes mondiales ?

HeyGen fournit des outils AI essentiels comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off multilingue pour s'assurer que votre contenu vidéo engageant atteint efficacement les équipes mondiales diversifiées. Cela améliore l'accessibilité pour les communications internes.

