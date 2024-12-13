Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour la Main-d'œuvre Mondiale : Simplifiez les Communications Internes
Créez du contenu vidéo engageant pour vos équipes mondiales avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour des communications internes claires.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de bienvenue de 60 secondes destinée aux nouvelles recrues internationales rejoignant notre personnel. Le ton doit être chaleureux et amical, en incorporant divers avatars AI pour représenter notre équipe mondiale inclusive. Cette vidéo d'intégration présentera les valeurs de l'entreprise et les contacts clés, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour créer une première impression personnalisée et engageante pour nos nouveaux membres de l'équipe.
Produisez un contenu vidéo engageant de 30 secondes pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise. Visuellement, visez une esthétique moderne et attrayante avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses, accompagnées d'une bande sonore énergique. Cette vidéo d'engagement des employés doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une annonce professionnelle et captivante qui attire l'attention et suscite l'enthousiasme.
Développez une vidéo éducative de 50 secondes pour la main-d'œuvre mondiale, expliquant un nouvel outil ou processus logiciel. Le style visuel doit être clair et pédagogique, combinant des enregistrements d'écran avec des superpositions animées, le tout soutenu par une voix off calme et claire. Pour garantir une accessibilité et une clarté maximales pour nos équipes mondiales diversifiées, incorporez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant cette création vidéo AI accessible à tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et la Rétention des Équipes Mondiales.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour créer des modules de formation engageants qui améliorent la rétention des connaissances et l'engagement des membres de l'équipe à travers les forces de travail mondiales.
Assurez une Intégration Globale Cohérente.
Produisez facilement du contenu d'intégration et éducatif complet, garantissant des expériences d'apprentissage cohérentes et accessibles pour les nouveaux employés mondiaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de mise à jour engageantes pour la main-d'œuvre mondiale ?
HeyGen sert de Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour la Main-d'œuvre Mondiale intuitif, permettant une création de vidéos AI fluide pour les communications internes à travers les équipes mondiales. Utilisez les avatars AI et la génération de texte-à-vidéo pour délivrer des messages cohérents efficacement.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?
HeyGen permet aux entreprises de disposer d'outils robustes de création de vidéos AI, y compris des avatars AI, la génération de voix off et des modèles de vidéos personnalisables. Cela accélère la production de vidéos d'entreprise et garantit un contenu vidéo engageant pour divers besoins.
HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos professionnelles avec branding ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de texte-à-vidéo, transformant vos scripts en vidéos dynamiques. Il offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs pour des communications internes cohérentes et professionnelles.
Quels outils HeyGen offre-t-il pour assurer l'accessibilité des vidéos pour les équipes mondiales ?
HeyGen fournit des outils AI essentiels comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off multilingue pour s'assurer que votre contenu vidéo engageant atteint efficacement les équipes mondiales diversifiées. Cela améliore l'accessibilité pour les communications internes.