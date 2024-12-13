Générateur de Vidéos de Formation pour Équipes Mondiales pour les Équipes de L&D

Créez des vidéos de formation engageantes et multilingues pour les équipes mondiales avec des avatars AI.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données à tous les employés existants, en soulignant l'importance de l'adhésion. Ce contenu informatif est destiné aux équipes de L&D et à l'ensemble des employés, utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour un flux structuré et convertissant le texte juridique complexe directement en vidéo via le texte-à-vidéo à partir du script. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des mises en évidence de texte à l'écran, tandis que l'audio reste calme et instructif, renforcé par des sous-titres complets pour l'accessibilité, démontrant sa puissance en tant que "générateur de vidéos AI" pour des "vidéos de formation" critiques.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel vidéo concis de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre système CRM pour nos équipes de vente et de support mondiales. Cette vidéo dynamique doit s'adresser spécifiquement au personnel de vente et de support dans diverses régions, en incorporant des séquences B-roll pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des cas d'utilisation pratiques. Le contenu sera généré efficacement à partir d'un script écrit en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script, visant un style visuel rapide et percutant avec une piste audio dynamique et claire, garantissant une diffusion rapide des mises à jour de "formation des employés".
Exemple de Prompt 3
Créez un module de développement du leadership convaincant de 60 secondes sur la communication interculturelle efficace pour les cadres intermédiaires et supérieurs au sein de nos équipes mondiales. Cette vidéo soignée, ciblant les niveaux de leadership, présentera des avatars AI diversifiés présentant des concepts clés avec une génération de voix off professionnelle dans une gamme d'accents. Le style visuel doit être sophistiqué et empathique, utilisant des images métaphoriques, et conçu pour un affichage polyvalent grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, mettant en avant le rôle de HeyGen dans la création de solutions "eLearning alimentées par l'AI" pour des sujets complexes concernant les "équipes mondiales".
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation pour Équipes Mondiales

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes et précises pour vos équipes mondiales en utilisant des outils alimentés par l'AI, améliorant l'apprentissage et la cohérence.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par créer ou coller votre script de formation dans l'éditeur. Notre plateforme prend en charge le texte-à-vidéo à partir du script, transformant vos mots en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre personnage de formation. Personnalisez votre vidéo avec des scènes et des mises en page engageantes.
3
Step 3
Générez des Sous-titres Multilingues
Assurez-vous que votre formation atteint chaque membre de l'équipe mondiale en générant automatiquement des sous-titres précis dans plusieurs langues, rendant le contenu accessible dans le monde entier.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Examinez votre vidéo de formation générée par AI et exportez-la dans le format et le rapport d'aspect souhaités, prête pour une distribution immédiate à vos équipes mondiales.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Complexes

Utilisez le générateur de vidéos AI pour simplifier les formations complexes sur la conformité et les sujets techniques, rendant les vidéos de formation plus accessibles et compréhensibles pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux équipes de L&D de transformer facilement le texte en vidéos de formation engageantes. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, simplifiant considérablement la production de contenu de formation pour les employés.

HeyGen peut-il prendre en charge le contenu multilingue et l'accessibilité pour les équipes mondiales ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les équipes mondiales en permettant la création de contenu multilingue. La plateforme génère automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et efficaces pour des audiences diverses.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos de formation avec HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos d'entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque directement dans leurs vidéos de formation. Cela est facilement réalisable grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles professionnels.

Quelle est l'efficacité du processus de création de vidéos de formation pour les employés en utilisant la plateforme de HeyGen ?

La création de vidéos de formation pour les employés avec HeyGen est exceptionnellement efficace, grâce à ses capacités de texte-à-vidéo et son interface conviviale. Vous pouvez rapidement produire du contenu de haute qualité, y compris des formations à la conformité, sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.

