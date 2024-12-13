Générateur de Vidéos de Formation pour Équipes Mondiales pour les Équipes de L&D
Créez des vidéos de formation engageantes et multilingues pour les équipes mondiales avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données à tous les employés existants, en soulignant l'importance de l'adhésion. Ce contenu informatif est destiné aux équipes de L&D et à l'ensemble des employés, utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour un flux structuré et convertissant le texte juridique complexe directement en vidéo via le texte-à-vidéo à partir du script. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des mises en évidence de texte à l'écran, tandis que l'audio reste calme et instructif, renforcé par des sous-titres complets pour l'accessibilité, démontrant sa puissance en tant que "générateur de vidéos AI" pour des "vidéos de formation" critiques.
Développez un tutoriel vidéo concis de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre système CRM pour nos équipes de vente et de support mondiales. Cette vidéo dynamique doit s'adresser spécifiquement au personnel de vente et de support dans diverses régions, en incorporant des séquences B-roll pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des cas d'utilisation pratiques. Le contenu sera généré efficacement à partir d'un script écrit en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script, visant un style visuel rapide et percutant avec une piste audio dynamique et claire, garantissant une diffusion rapide des mises à jour de "formation des employés".
Créez un module de développement du leadership convaincant de 60 secondes sur la communication interculturelle efficace pour les cadres intermédiaires et supérieurs au sein de nos équipes mondiales. Cette vidéo soignée, ciblant les niveaux de leadership, présentera des avatars AI diversifiés présentant des concepts clés avec une génération de voix off professionnelle dans une gamme d'accents. Le style visuel doit être sophistiqué et empathique, utilisant des images métaphoriques, et conçu pour un affichage polyvalent grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, mettant en avant le rôle de HeyGen dans la création de solutions "eLearning alimentées par l'AI" pour des sujets complexes concernant les "équipes mondiales".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation Mondiale et la Production de Cours.
Permettez aux équipes de L&D de générer efficacement des vidéos de formation diversifiées et du contenu eLearning alimenté par l'AI, atteignant facilement les équipes mondiales.
Améliorer l'Engagement dans la Formation des Employés.
Exploitez les fonctionnalités du générateur de vidéos AI, des avatars AI et des voix off AI pour créer des vidéos de formation des employés hautement engageantes qui améliorent la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux équipes de L&D de transformer facilement le texte en vidéos de formation engageantes. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, simplifiant considérablement la production de contenu de formation pour les employés.
HeyGen peut-il prendre en charge le contenu multilingue et l'accessibilité pour les équipes mondiales ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les équipes mondiales en permettant la création de contenu multilingue. La plateforme génère automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et efficaces pour des audiences diverses.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos de formation avec HeyGen ?
HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos d'entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque directement dans leurs vidéos de formation. Cela est facilement réalisable grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles professionnels.
Quelle est l'efficacité du processus de création de vidéos de formation pour les employés en utilisant la plateforme de HeyGen ?
La création de vidéos de formation pour les employés avec HeyGen est exceptionnellement efficace, grâce à ses capacités de texte-à-vidéo et son interface conviviale. Vous pouvez rapidement produire du contenu de haute qualité, y compris des formations à la conformité, sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.