Générateur de Vidéos pour Opérations Globales pour Équipes d'Entreprise

Atteignez l'efficacité des flux de travail et délivrez un message cohérent à vos équipes mondiales avec des modèles et scènes personnalisables.

Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing cherchant à simplifier des services complexes. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des animations vives et une voix off AI amicale et dynamique. Mettez en avant la facilité avec laquelle un simple script peut être transformé en une vidéo soignée grâce à la conversion de texte en vidéo et à des avatars AI réalistes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les équipes de communication d'entreprise multinationales et les départements RH, montrant comment un générateur de vidéos pour opérations globales peut améliorer les communications internes. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec des avatars AI diversifiés représentant des équipes mondiales et inclure une génération de voix off de haute qualité en plusieurs langues, complétée par des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux marketeurs digitaux et créateurs de contenu, démontrant le potentiel créatif d'une plateforme vidéo AI. Le style visuel doit être frappant et rapide, avec de la musique tendance et des transitions fluides, incorporant des éléments de marque personnalisés. Mettez en avant la polyvalence des modèles et scènes préconçus pour générer rapidement un contenu marketing captivant.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de mise à jour d'entreprise concise de 50 secondes destinée aux responsables des opérations et aux professionnels de l'informatique dans les grandes entreprises, illustrant comment un générateur de vidéos pour opérations d'entreprise peut améliorer l'efficacité des flux de travail. Adoptez un style visuel élégant et informatif, intégrant des visualisations de données subtiles et une narration claire et autoritaire. Assurez une portée mondiale et une facilité de partage en utilisant des sous-titres précis et la possibilité de redimensionner et d'exporter les vidéos pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Opérations Globales

Transformez rapidement et efficacement des directives opérationnelles complexes et des formations en contenu vidéo engageant et accessible pour votre main-d'œuvre mondiale.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par coller votre script ou en utilisant des modèles prêts à l'emploi. Notre plateforme utilise une technologie avancée de conversion de texte en vidéo pour générer instantanément des scènes à partir de votre texte, rendant la création de contenu intuitive et rapide.
2
Step 2
Choisissez Vos Avatars AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou vos porte-paroles. Ces présentateurs numériques réalistes transmettront votre message avec des expressions et mouvements naturels pour tout scénario d'opérations globales.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Multilingues
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience internationale en utilisant notre génération de voix off AI, disponible dans de nombreuses langues. Cela garantit que votre message résonne à l'échelle mondiale.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo avec une personnalisation de marque et exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Cela garantit que vos vidéos d'opérations globales s'intègrent parfaitement dans vos flux de travail existants, améliorant l'efficacité des flux de travail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communications Internes Rationalisées

.

Produisez des messages vidéo cohérents et inspirants pour les équipes mondiales, assurant l'alignement sur la vision de l'entreprise et les mises à jour opérationnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos créatives à l'aide de l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes grâce à des capacités AI avancées. Vous pouvez transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et générer des voix off AI naturelles, enrichies par une bibliothèque de modèles et de scènes professionnels.

HeyGen peut-il simplifier la production vidéo pour les opérations d'entreprise ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos pour opérations d'entreprise conçu pour améliorer l'efficacité des flux de travail. Il permet aux équipes de rationaliser les opérations et de collaborer efficacement sur des projets vidéo, rendant la création de vidéos complexes simple et rapide.

Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

En tant que puissant créateur de vidéos explicatives, HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation de marque étendues, y compris le contrôle des logos et des couleurs. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour garantir que vos vidéos reflètent constamment l'identité unique de votre marque sur notre plateforme vidéo AI.

Quelles fonctionnalités de communication globale HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos pour opérations globales en prenant en charge des capacités linguistiques étendues. Il génère automatiquement des sous-titres et propose des voix off AI dans plus de 140 langues, permettant une communication efficace auprès de divers publics.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo