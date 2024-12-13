Imaginez transformer votre processus d'intégration mondial en une expérience engageante et cohérente pour chaque nouvelle recrue, où qu'elle se trouve. Cette vidéo de 60 secondes cible les responsables RH et les professionnels de la formation et du développement dans les multinationales, montrant comment un créateur de vidéos d'intégration global peut unifier la formation. Visuellement, elle doit être élégante et professionnelle avec une touche d'animation amicale, complétée par une voix off claire et dynamique. Mettez en avant la puissance des avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, assurant une voix de marque cohérente dans tous les contenus localisés.

