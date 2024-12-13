Créateur de Vidéos d'Intégration Mondiale : Créez des Vidéos de Formation Engagantes
Créez facilement des vidéos d'intégration personnalisées et multilingues avec des avatars AI pour engager les employés à l'échelle mondiale.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Offrez à vos nouvelles recrues une expérience d'intégration véritablement personnalisée qui les fait se sentir valorisées dès le premier jour. Ce spot de 45 secondes est conçu pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les équipes de formation et développement, illustrant la facilité avec laquelle un contenu engageant peut être produit. Il présente un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond inspirante et une voix off professionnelle et motivante. Montrez comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo permet de créer rapidement des vidéos d'intégration personnalisées adaptées aux rôles ou départements individuels.
Brisez les barrières linguistiques dans votre formation des employés et accueillez une main-d'œuvre diversifiée avec un contenu inclusif. Ce prompt de 30 secondes s'adresse aux entreprises mondiales et aux départements de formation confrontés à des problèmes de localisation. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, mettant en scène des membres d'équipe diversifiés et des changements de scène rapides, accompagnés d'une musique subtile et entraînante. Soulignez la fonctionnalité robuste de génération de voix off de HeyGen, montrant comment elle permet de créer facilement du contenu vidéo multilingue pour une portée véritablement mondiale.
Rationalisez votre flux de travail de création vidéo et captivez les nouveaux employés avec un contenu professionnel de haute qualité sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo. Cette vidéo de 60 secondes cible les départements RH et les recruteurs à la recherche de solutions vidéo efficaces. Elle doit adopter un style visuel rapide et illustratif qui simplifie les processus complexes, accompagné d'une musique joyeuse et encourageante et d'une narration claire. Illustrez la facilité d'utilisation en vous concentrant sur les modèles et scènes préconçus de HeyGen, montrant comment ils offrent un démarrage rapide pour tout projet de vidéo d'intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos d'Intégration Mondiale à Grande Échelle.
Générez rapidement des vidéos d'intégration multilingues et distribuez-les à un public mondial de nouveaux employés, utilisateurs ou clients.
Boostez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques qui améliorent l'engagement des apprenants et augmentent la rétention des connaissances pour les nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées pour un public mondial ?
HeyGen, une plateforme pilotée par l'AI, vous permet de produire facilement des vidéos d'intégration personnalisées en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités de localisation vidéo pour répondre à un public mondial, faisant en sorte que chaque employé se sente accueilli avec un créateur de vidéos d'intégration global.
Quel rôle jouent les avatars AI dans l'extension des efforts d'intégration vidéo avec HeyGen ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen permettent une intégration vidéo efficace à grande échelle en transformant le texte en contenu vidéo engageant sans tournage traditionnel. Cela simplifie considérablement la création de vidéos d'intégration des employés cohérentes et de haute qualité dans toute votre organisation.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos d'intégration de HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles de vidéos d'intégration que vous pouvez entièrement personnaliser avec le logo et les couleurs de votre marque. Cela garantit que chaque vidéo d'intégration des employés reflète l'identité unique de votre entreprise tout en offrant une expérience professionnelle grâce à notre outil de création vidéo.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos multilingues pour des équipes diversifiées ?
HeyGen simplifie la création de vidéos multilingues en vous permettant de générer des voix off et des sous-titres dans différentes langues directement à partir de votre script. Cette capacité garantit que vos vidéos d'intégration mondiales sont accessibles et efficaces pour des équipes diversifiées dans le monde entier grâce à une localisation vidéo avancée.