Créateur de Vidéos d'Actualités Mondiales : Contenu AI Rapide et Professionnel

Produisez des bulletins d'information captivants avec des avatars AI réalistes, livrant vos histoires mondiales avec un présentateur de nouvelles AI authentique.

Créez une vidéo d'actualités mondiales de 45 secondes pour les utilisateurs des réseaux sociaux, avec des graphiques urgents et audacieux et une voix off générée par l'IA claire et concise, en utilisant la capacité efficace de génération de voix off de HeyGen pour fournir des mises à jour immédiates.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un rapport approfondi de 60 secondes sur un événement mondial spécifique, destiné aux lecteurs de nouvelles en ligne et aux éducateurs, en utilisant une esthétique visuelle soignée de style documentaire avec un avatar AI autoritaire présentant les faits clés, rendu possible par la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un résumé quotidien de l'actualité de 30 secondes pour les navetteurs pressés, en utilisant un style visuel propre et professionnel basé sur des modèles, complété par une musique de fond entraînante et des sous-titres générés automatiquement, mettant en avant la simplicité de la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour une compréhension rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une analyse des tendances mondiales de 50 secondes pour les professionnels du commerce et les analystes de marché, en incorporant des visuels modernes basés sur les données et des séquences vidéo dynamiques, présentée avec une voix AI calme et informative dérivée d'un script, mettant en valeur la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Mondiales

Produisez sans effort des vidéos d'actualités mondiales professionnelles en quelques minutes, transformant des scripts en bulletins captivants avec des outils alimentés par l'IA et un flux de travail intuitif.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Actualités
Commencez par coller votre script d'actualités préparé dans l'éditeur. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte à vidéo pour générer instantanément un storyboard vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur de Nouvelles AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur de nouvelles dédié, livrant votre rapport mondial avec professionnalisme et attrait authentique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez vos segments d'actualités en incorporant facilement des médias de stock pertinents de notre bibliothèque complète, ou téléchargez vos propres ressources pour enrichir visuellement votre histoire.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Bulletin
Finalisez votre vidéo d'actualités avec des sous-titres et des voix off générés automatiquement. Exportez votre bulletin de haute qualité, prêt pour une distribution mondiale sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée des Actualités Mondiales

.

Produisez des segments plus informatifs et du contenu explicatif pour atteindre efficacement un public mondial plus large avec des nouvelles critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer ma production de vidéos d'actualités ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'actualités professionnelles efficacement grâce à son studio de diffusion AI avancé. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo préconçus et des présentateurs de nouvelles AI réalistes pour produire rapidement un contenu vidéo d'actualités mondiales captivant.

HeyGen peut-il créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux directement à partir d'un script ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos pour les réseaux sociaux en transformant sans effort vos scripts en vidéos dynamiques. Utilisez des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée, combinés à un montage intuitif par glisser-déposer, pour une génération de vidéos créative de bout en bout.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour les effets vidéo et le branding ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à son éditeur vidéo en ligne, vous permettant d'appliquer divers effets et filtres vidéo. Vous pouvez également mettre en œuvre des contrôles de branding forts avec votre logo et vos couleurs, en intégrant des médias de stock et des bandeaux personnalisés pour un storytelling visuel amélioré.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu d'actualités pour plusieurs langues et audiences mondiales ?

HeyGen vous permet d'atteindre un public mondial en créant des vidéos d'actualités dans plusieurs langues avec une génération de voix off réaliste. Utilisez divers avatars AI pour livrer du contenu localisé sans effort, faisant de HeyGen un créateur de vidéos d'actualités mondiales essentiel pour la diffusion internationale.

