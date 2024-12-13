Créateur de Vidéos Marketing Global : Atteignez des Audiences Partout
Transformez vos vidéos marketing en atouts mondiaux. Créez et adaptez rapidement du contenu pour n'importe quel public avec des avatars IA époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les équipes marketing mondiales et les responsables du développement commercial, mettant en avant la puissance des capacités multilingues dans la création vidéo. La vidéo doit présenter des visuels engageants et diversifiés, avec une génération de voix off claire et des sous-titres/légendes pour atteindre efficacement les audiences internationales.
Créez une vidéo élégante de 2 minutes destinée aux directeurs marketing et aux responsables des opérations, illustrant comment l'intégration d'outils vidéo peut optimiser leur stack technologique marketing et fournir des analyses et des insights exploitables. Adoptez un style visuel moderne et axé sur les données avec une voix confiante et autoritaire, en soulignant la facilité de déploiement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant la facilité de production de contenu professionnel avec des modèles vidéo et une fonctionnalité de glisser-déposer. Le style visuel et audio doit être simple et facile à suivre, mettant en avant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une diffusion de contenu polyvalente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités IA Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing percutantes et des publicités localisées avec l'IA, augmentant considérablement la performance des campagnes et la portée mondiale.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, adaptés à diverses plateformes, stimulant l'engagement et élargissant la présence mondiale de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les équipes marketing ?
HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA pour simplifier la création de vidéos, permettant aux équipes marketing de transformer du texte en vidéos marketing professionnelles avec des avatars IA et des voix off réalistes. Cette plateforme robuste de marketing vidéo favorise une production de contenu efficace.
HeyGen peut-il soutenir des campagnes vidéo marketing mondiales avec des capacités multilingues ?
Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos marketing global, offrant un support multilingue grâce à des avatars IA avancés et une génération de voix off polyvalente. Cela garantit que vos vidéos marketing résonnent avec des audiences internationales diversifiées.
Quels contrôles de marque et options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos marketing et lecteurs personnalisables. Utilisez des modèles vidéo préconçus et des scènes pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout le contenu.
HeyGen propose-t-il des options d'exportation flexibles pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen optimise la distribution de vidéos marketing en prenant en charge divers redimensionnements de formats et options d'exportation adaptés à toutes les principales plateformes de médias sociaux. Gérez et déployez facilement vos vidéos marketing depuis une bibliothèque vidéo centralisée.