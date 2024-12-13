Créateur de Vidéos Marketing Global : Atteignez des Audiences Partout

Transformez vos vidéos marketing en atouts mondiaux. Créez et adaptez rapidement du contenu pour n'importe quel public avec des avatars IA époustouflants.

Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les responsables marketing évaluant de nouvelles technologies, montrant comment les outils alimentés par l'IA améliorent leur plateforme de marketing vidéo. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off informative, démontrant les avatars IA de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les équipes marketing mondiales et les responsables du développement commercial, mettant en avant la puissance des capacités multilingues dans la création vidéo. La vidéo doit présenter des visuels engageants et diversifiés, avec une génération de voix off claire et des sous-titres/légendes pour atteindre efficacement les audiences internationales.
Créez une vidéo élégante de 2 minutes destinée aux directeurs marketing et aux responsables des opérations, illustrant comment l'intégration d'outils vidéo peut optimiser leur stack technologique marketing et fournir des analyses et des insights exploitables. Adoptez un style visuel moderne et axé sur les données avec une voix confiante et autoritaire, en soulignant la facilité de déploiement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant la facilité de production de contenu professionnel avec des modèles vidéo et une fonctionnalité de glisser-déposer. Le style visuel et audio doit être simple et facile à suivre, mettant en avant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une diffusion de contenu polyvalente.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing Global

Transformez votre stratégie marketing avec des vidéos engageantes et localisées. Créez, personnalisez et partagez facilement du contenu vidéo professionnel dans le monde entier.

Step 1
Créez Votre Vidéo Initiale
Commencez votre vidéo marketing mondiale en transformant du texte en visuels engageants à l'aide des outils alimentés par l'IA de HeyGen. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour esquisser rapidement votre contenu.
Step 2
Personnalisez avec des Modèles et des Avatars
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi divers modèles et scènes. Renforcez l'impact de votre message en ajoutant des avatars IA professionnels pour présenter votre contenu.
Step 3
Localisez et Marquez Votre Contenu
Assurez une portée mondiale en générant des voix off dans plusieurs langues et en ajoutant des sous-titres/légendes. Appliquez vos contrôles de marque distincts, y compris les logos et les couleurs personnalisées, pour une identité cohérente.
Step 4
Exportez pour une Distribution Globale
Préparez vos vidéos marketing pour divers canaux avec un redimensionnement des formats. Exportez votre contenu de haute qualité pour une distribution fluide sur diverses plateformes de médias sociaux et autres canaux.

Histoires de Succès Client Alimentées par l'IA

Produisez des histoires de succès client authentiques en vidéo IA, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre audience mondiale grâce à des témoignages visuels convaincants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les équipes marketing ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA pour simplifier la création de vidéos, permettant aux équipes marketing de transformer du texte en vidéos marketing professionnelles avec des avatars IA et des voix off réalistes. Cette plateforme robuste de marketing vidéo favorise une production de contenu efficace.

HeyGen peut-il soutenir des campagnes vidéo marketing mondiales avec des capacités multilingues ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos marketing global, offrant un support multilingue grâce à des avatars IA avancés et une génération de voix off polyvalente. Cela garantit que vos vidéos marketing résonnent avec des audiences internationales diversifiées.

Quels contrôles de marque et options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos marketing et lecteurs personnalisables. Utilisez des modèles vidéo préconçus et des scènes pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout le contenu.

HeyGen propose-t-il des options d'exportation flexibles pour diverses plateformes de médias sociaux ?

HeyGen optimise la distribution de vidéos marketing en prenant en charge divers redimensionnements de formats et options d'exportation adaptés à toutes les principales plateformes de médias sociaux. Gérez et déployez facilement vos vidéos marketing depuis une bibliothèque vidéo centralisée.

