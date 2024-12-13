Créateur de Vidéos de Marque Mondiale : Élargissez Votre Contenu à l'Échelle Mondiale

Créez sans effort des vidéos conformes à votre marque pour votre public mondial en utilisant des modèles et scènes puissants pour garantir un message cohérent dans le monde entier.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Êtes-vous un propriétaire de petite entreprise ayant du mal à créer des "vidéos conformes à votre marque" de manière cohérente ? Découvrez comment dans une vidéo vibrante et engageante de 45 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu. Cette suggestion présente un ton audio dynamique et amical complétant des visuels qui mettent en avant les vastes "Modèles & scènes" et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen, rendant la création de vidéos professionnelles accessible et sans effort.
Exemple de Prompt 2
Montrez comment les entreprises peuvent révolutionner leur production vidéo dans une vidéo de 30 secondes conçue pour les spécialistes du marketing et les professionnels des RH férus de technologie. Cette suggestion, présentant un style visuel futuriste et épuré avec une voix AI confiante et articulée, mettra en avant l'intégration transparente des "Avatars AI" et de la "Transformation de texte en vidéo à partir d'un script" pour créer un contenu personnalisé et percutant en utilisant HeyGen comme un leader du "Créateur de vidéos AI".
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 2 minutes pour les entreprises ayant besoin de contenu polyvalent pour diverses plateformes, démontrant comment HeyGen simplifie la "création de vidéos" pour les "vidéos de réseaux sociaux" et les communications internes. Cette suggestion utilisera des visuels clairs et fonctionnels pour mettre en avant la facilité de "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour différentes plateformes et la commodité du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock", le tout narré avec un ton encourageant, garantissant que votre "créateur de vidéos de marque mondiale" puisse atteindre chaque recoin.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de marque mondiale

Créez des vidéos convaincantes et conformes à votre marque pour votre public mondial avec des outils alimentés par l'AI, rationalisant la production et garantissant un message cohérent.

1
Step 1
Choisissez Votre Fondation
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles de vidéos de marque ou commencez avec un script pour construire rapidement votre scène initiale.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Incorporez les actifs uniques de votre marque en utilisant les contrôles de marque intégrés, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité.
3
Step 3
Créez un Contenu Engagé
Alimentez votre vidéo avec des Avatars AI ou utilisez la traduction vidéo alimentée par l'AI pour parler directement à votre public mondial dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement vos vidéos finies de qualité professionnelle dans divers ratios d'aspect, prêtes pour toutes vos plateformes de réseaux sociaux et canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Éducatives & de Formation Mondiales

Élargissez la portée de votre marque en créant un contenu éducatif diversifié et des modules de formation qui engagent les apprenants et les employés à travers le monde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen utilise une technologie alimentée par l'AI et un éditeur intuitif de type glisser-déposer pour simplifier la création de vidéos. Cet outil de production vidéo en libre-service aide les entreprises à réduire le temps et les coûts associés à la production vidéo traditionnelle.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos sont constamment conformes à votre marque en offrant des modèles de vidéos de marque et des contrôles de marque intégrés robustes. Cela vous permet de produire un contenu professionnel de haute qualité qui s'aligne avec vos directives de marque, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéos de marque mondiale.

Quelles sont les capacités des Avatars AI de HeyGen pour atteindre un public mondial ?

Les Avatars AI avancés de HeyGen peuvent être combinés avec la traduction vidéo alimentée par l'AI et des voix off réalistes pour produire un contenu engageant pour un public mondial. Cette capacité permet aux entreprises d'élargir leur portée et de se connecter efficacement avec des marchés diversifiés.

HeyGen facilite-t-il la collaboration en temps réel pour les projets vidéo ?

Absolument, l'éditeur vidéo intuitif de HeyGen prend en charge la collaboration en temps réel, permettant aux équipes de travailler ensemble de manière transparente sur des projets de création vidéo. Cette fonctionnalité rationalise considérablement les flux de travail et aide à réduire le temps et les coûts de production vidéo.

