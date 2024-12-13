Générateur de Vidéos de Sensibilisation Mondiale : Stimulez l'Impact et l'Engagement

Amplifiez votre message dans le monde entier avec des vidéos engageantes créées grâce à une génération de voix off puissante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une pièce de 30 secondes pour un générateur de vidéos de sensibilisation communautaire ciblant les résidents locaux afin de promouvoir un nouveau programme de recyclage. Adoptez un style visuel chaleureux et amical, en utilisant un avatar AI qui semble accessible et sympathique, racontant des histoires communautaires captivantes avec un message clair et concis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes destinée aux donateurs potentiels d'une organisation à but non lucratif. Le style visuel et audio doit être émotionnellement résonnant et de type documentaire, montrant l'impact réel de leur travail à travers des images puissantes et une musique inspirante. Assurez-vous que tous les messages clés sont accessibles grâce aux sous-titres/captions de HeyGen, améliorant la narration vidéo pour un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip de sensibilisation à la marque percutant de 15 secondes pour un nouveau produit durable, ciblant les consommateurs généraux sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et visuellement frappant avec des coupes rapides et des couleurs vives, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer des vidéos engageantes et efficaces qui captent immédiatement l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sensibilisation Mondiale

Créez sans effort des vidéos captivantes pour informer, engager et inspirer l'action à l'échelle mondiale avec des outils AI intuitifs, assurant que votre message résonne à travers les cultures.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement pour rapidement poser les bases de votre message de sensibilisation mondiale.
2
Step 2
Générez Votre Message
Saisissez votre script pour transformer le texte en contenu vidéo dynamique, avec un avatar parlant AI engageant qui donne vie à votre message.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Intégrez des images et vidéos puissantes de la bibliothèque multimédia pour enrichir votre récit, ajoutant un impact visuel et du contexte à votre campagne de sensibilisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, en ajoutant des sous-titres/captions pour une accessibilité plus large, puis exportez-la dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur les plateformes mondiales.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez une Narration Vidéo Percutante

Créez des récits vidéo captivants pour sensibiliser, partager des histoires percutantes et inspirer l'action au sein des communautés mondiales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos percutantes pour la sensibilisation ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de produire facilement des histoires communautaires captivantes et des clips de sensibilisation à la marque. Notre plateforme simplifie le processus de création vidéo, permettant le développement rapide de vidéos engageantes et efficaces qui stimulent la sensibilisation mondiale.

Puis-je personnaliser des avatars parlants AI pour la création de mes vidéos sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser des avatars parlants AI, s'intégrant parfaitement dans votre stratégie de création de vidéos sur les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité améliore la narration vidéo, rendant votre contenu unique et hautement engageant pour votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour atteindre un public mondial avec des vidéos ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos de sensibilisation mondiale, offrant une adaptabilité multilingue et une génération de voix off avancée. Ces capacités vous permettent de créer des vidéos adaptées à des publics divers, transmettant efficacement votre message à travers différentes régions et cultures.

HeyGen fournit-il des outils pour simplifier la création de vidéos avec des ressources créatives ?

HeyGen accélère la production vidéo grâce à une bibliothèque multimédia riche et des modèles polyvalents, ainsi que des outils d'édition par glisser-déposer. Cela permet une création de contenu rapide, garantissant que vos vidéos de sensibilisation à la marque maintiennent un style visuel cohérent et professionnel sans effort considérable.

