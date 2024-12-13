Créateur de Vidéo d'Annonce Mondiale : Atteignez des Audiences à l'Échelle Globale

Assurez la cohérence de la marque dans toutes les annonces mondiales. Personnalisez parfaitement vos vidéos avec nos contrôles de branding robustes (logo, couleurs).

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 30 secondes pour le lancement d'un nouveau produit, destinée aux passionnés de technologie et aux clients existants avides d'innovation. Le style visuel et audio doit être élégant, high-tech et énergique, utilisant des animations épurées pour mettre en avant les caractéristiques clés avec une voix off excitante. Ce créateur de vidéo d'annonce utilisera efficacement la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, garantissant une diffusion rapide et percutante du contenu dynamique.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'annonce d'entreprise inspirante de 60 secondes est nécessaire pour célébrer une étape importante de l'entreprise, destinée aux employés, partenaires et investisseurs. Cette production doit adopter un style visuel célébratoire et professionnel, intégrant des éléments de branding cohérents tout au long. Un message chaleureux et confiant, délivré via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, renforcera les réalisations de l'entreprise et exposera sa vision future.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 40 secondes introduisant une nouvelle fonctionnalité de support multilingue dans un créateur de vidéo d'annonce mondiale, ciblant les entreprises internationales et les équipes marketing. Le style visuel doit être clair et convivial, démontrant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité dans différentes langues. Assurez une voix off autoritaire mais amicale et incorporez les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour mettre en avant les nouvelles capacités linguistiques et améliorer l'accessibilité mondiale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Annonce Mondiale

Créez facilement des vidéos d'annonce mondiale époustouflantes en utilisant des outils alimentés par l'AI, atteignant des audiences mondiales avec un contenu personnalisé et un fini professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle dynamique
Commencez par choisir parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour définir le ton parfait de votre annonce mondiale. Cela fournit une base créative pour votre message.
2
Step 2
Créez votre récit captivant
Écrivez ou collez votre script, puis sélectionnez un avatar AI pour délivrer votre message. Avec les outils alimentés par l'AI de HeyGen, vous pouvez facilement générer une présentation professionnelle pour votre annonce.
3
Step 3
Appliquez le branding et assurez la clarté
Élevez votre annonce mondiale en appliquant le logo et les couleurs personnalisées de votre marque grâce aux contrôles de branding, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et partagez votre message
Exportez votre vidéo d'annonce dans divers formats d'aspect adaptés à différents canaux de médias sociaux, assurant une portée et un impact maximum à travers votre audience mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Annonces d'Entreprise Mondiales Inspirantes

Concevez des vidéos motivantes et inspirantes pour des annonces d'entreprise mondiales, communiquant efficacement vision et valeurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'annonce mondiale convaincante ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce mondiale percutantes en transformant votre script en visuels dynamiques avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles professionnels pour lancer rapidement votre vision créative pour toute annonce.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire facilement une annonce vidéo en ligne ?

HeyGen propose un créateur de vidéo en ligne intuitif avec des outils alimentés par l'AI, vous permettant de produire sans effort des annonces professionnelles en utilisant des modèles préconçus et un éditeur vidéo robuste. Ajoutez facilement des animations de texte engageantes et des sous-titres automatisés pour renforcer votre message.

Puis-je personnaliser le branding et les visuels de mes vidéos d'annonce avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation de branding pour s'assurer que vos vidéos d'annonce s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez intégrer votre logo, choisir les couleurs de la marque et utiliser l'éditeur vidéo pour des ajustements visuels précis et des animations de texte.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos d'annonce pour un public mondial ?

HeyGen facilite la création de vidéos d'annonce pour un public mondial grâce à une génération de voix off puissante et des sous-titres et captions automatisés dans plusieurs langues. Cela garantit que votre message résonne efficacement à travers diverses régions pour toute annonce d'expansion mondiale.

