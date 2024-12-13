Créez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant un nouveau gadget technologique pour les jeunes adultes férus de technologie. Le style visuel doit être élégant et énergique, avec des coupes dynamiques et des animations de texte à l'écran, le tout accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off enthousiaste. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie rapidement à votre script promotionnel, en assurant un appel à l'action convaincant pour l'engagement sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo