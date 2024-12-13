créateur de vidéos de mise en lumière générale : Vidéos professionnelles en quelques minutes

Générez facilement des vidéos marketing captivantes et du contenu éducatif en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant un nouveau gadget technologique pour les jeunes adultes férus de technologie. Le style visuel doit être élégant et énergique, avec des coupes dynamiques et des animations de texte à l'écran, le tout accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off enthousiaste. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie rapidement à votre script promotionnel, en assurant un appel à l'action convaincant pour l'engagement sur les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative engageante de 60 secondes destinée aux professionnels cherchant à comprendre rapidement des sujets complexes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des graphiques animés et une palette de couleurs sophistiquée, accompagné d'une narration par un avatar AI autoritaire et d'une musique de fond subtile. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu éducatif captivant avec une présence à l'écran crédible et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative émouvante de 45 secondes célébrant un jalon personnel, destinée à être partagée avec des amis et la famille. Les visuels doivent se concentrer sur des images authentiques comme des photos personnelles et de courts clips, présentés avec des transitions douces et une bande sonore inspirante et émotive. Assurez la clarté avec la génération de voix off de HeyGen pour transmettre le récit, apportant une touche personnelle à votre histoire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing percutante de 15 secondes pour réutiliser le contenu d'un webinaire plus long en un extrait captivant pour Instagram Reels, ciblant les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'un engagement rapide. Le style doit être rapide, avec des animations de texte dynamiques, des coupes percutantes et un design sonore moderne et tendance, avec les points clés mis en évidence grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour une visualisation silencieuse sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de mise en lumière générale

Créez facilement des vidéos de mise en lumière captivantes pour mettre en avant des moments clés ou des informations. Transformez vos idées en histoires visuelles engageantes avec des outils AI intuitifs.

1
Step 1
Créez votre script narratif
Commencez par rédiger un script clair et convaincant. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo alimentée par l'AI transforme vos mots en une histoire visuelle de base, prête à être enrichie.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels authentiques
Élevez votre script en ajoutant des visuels authentiques. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias/stock pour choisir des images et des clips vidéo captivants, garantissant que votre mise en lumière soit visuellement frappante.
3
Step 3
Générez une voix off engageante
Améliorez votre histoire avec une expérience audio immersive. Notre fonctionnalité de génération de voix off vous permet de sélectionner ou de créer une narration naturelle et sensible aux émotions, apportant de la profondeur à votre vidéo de mise en lumière.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de mise en lumière
Une fois affinée avec des sous-titres/captions et des contrôles de marque, utilisez simplement notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de l'aspect-ratio pour télécharger votre vidéo de mise en lumière de haute qualité prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en lumière les histoires de réussite des clients

.

Créez des vidéos AI engageantes pour mettre efficacement en avant les expériences positives des clients et les témoignages, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen m'aide-t-il à créer des vidéos de mise en lumière engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos de mise en lumière époustouflantes. Son moteur créatif vous permet de sélectionner des visuels authentiques et de générer des voix off immersives, transformant vos idées en contenu éducatif engageant ou en vidéos marketing captivantes.

HeyGen peut-il transformer mon script en une vidéo professionnelle ?

Absolument. HeyGen utilise une technologie AI sophistiquée de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des vidéos de haute qualité directement à partir de vos scripts. Cela en fait un générateur de vidéos AI idéal pour créer divers contenus comme des vidéos explicatives ou du contenu pour les réseaux sociaux en toute simplicité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles de vidéos et d'animations de texte dynamiques pour personnaliser votre contenu. Vous pouvez également exploiter les avatars AI, des outils d'édition robustes et une riche bibliothèque de médias pour vous assurer que vos vidéos reflètent véritablement votre marque et votre message.

Comment HeyGen peut-il rationaliser mon flux de travail de réutilisation de contenu ?

HeyGen est conçu pour optimiser votre flux de travail en vous permettant de réutiliser facilement du contenu existant dans de nouveaux formats vidéo, tels que des clips vidéo courts pour les réseaux sociaux. Des fonctionnalités comme le sous-titrage automatique des vidéos et des outils d'édition efficaces vous aident à économiser des heures de travail, rendant la création et la distribution de contenu plus efficaces.

