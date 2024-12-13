Créez une vidéo émotionnelle d'annonce de genre de 45 secondes, idéale pour que les futurs parents partagent leur heureuse nouvelle avec des amis proches et la famille. Le style visuel doit être chaleureux et sentimental, avec un éclairage doux et une bande-son tendre et émotive en arrière-plan. Rehaussez la révélation avec une touche personnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message affectueux directement à votre public.

Générer une vidéo