Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Diversité de Genre : Élevez Votre Formation DEI
Créez facilement des vidéos de formation à la diversité inclusives avec des avatars AI puissants qui captivent et éduquent votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un contenu vidéo inclusif de 60 secondes ciblant les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe, mettant en avant les avantages de l'égalité des genres au travail avec une esthétique visuelle professionnelle et engageante utilisant des avatars AI diversifiés. L'audio doit comporter une voix off confiante et articulée, soulignant l'impact positif des politiques inclusives.
Créez une vidéo éducative concise de 30 secondes pour les utilisateurs des réseaux sociaux grand public, conçue comme une campagne de sensibilisation pour démystifier les idées reçues sur la diversité de genre. Le style visuel doit être dynamique et attrayant, incorporant du texte à l'écran, avec une voix off optimiste et accessible. Assurez-vous que tous les messages clés sont accessibles avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo réconfortante de 40 secondes pour la communication interne de l'entreprise, racontant une brève histoire d'une équipe inclusive célébrant leurs contributions diverses, visant à créer des vidéos percutantes qui résonnent émotionnellement. Employez un style visuel chaleureux et authentique en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, accompagné d'une voix off sincère et inspirante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Diversité de Genre
Créez facilement des vidéos percutantes de sensibilisation à la diversité de genre avec l'AI, en utilisant des avatars personnalisables, des récits engageants et un partage fluide pour favoriser des environnements de travail inclusifs.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez un Contenu Éducatif Inclusif.
Produisez des vidéos engageantes de sensibilisation à la diversité de genre pour éduquer efficacement un public mondial plus large.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Diversité.
Utilisez des vidéos générées par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les programmes de formation à la diversité et à l'inclusion.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces de sensibilisation à la diversité de genre ?
Le créateur de vidéos avancé de HeyGen vous permet de développer un contenu éducatif inclusif avec des avatars AI diversifiés et des modèles de vidéos personnalisables, garantissant que votre message sur l'égalité des genres résonne puissamment et crée des vidéos percutantes.
HeyGen propose-t-il une génération de vidéos de bout en bout pour du contenu personnalisé ?
Oui, HeyGen offre un moteur créatif intuitif pour la génération de vidéos de bout en bout, transformant votre script vidéo en contenu vidéo personnalisé. Vous pouvez exploiter les capacités de texte en vidéo, la génération de voix off et les contrôles de marque pour créer des vidéos percutantes qui répondent à vos besoins spécifiques.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour développer des vidéos de formation à la diversité ?
HeyGen vous permet d'améliorer la formation et le développement à la diversité en créant facilement des vidéos animées et explicatives. Utilisez des modèles personnalisables, une riche bibliothèque multimédia et des sous-titres/captions pour produire des vidéos éducatives engageantes qui améliorent la compréhension et l'engagement des employés.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos courtes et percutantes pour les réseaux sociaux ?
Absolument. La plateforme de HeyGen est conçue pour la création rapide de contenu vidéo court, parfait pour les campagnes vidéo sur les réseaux sociaux et les campagnes de sensibilisation. Avec la création de vidéos native aux invites et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, vous pouvez rapidement générer des vidéos personnalisées pour diverses plateformes.