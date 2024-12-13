Générateur de vidéos de formation RGPD pour une conformité rapide

Créez des vidéos de formation à la conformité engageantes en quelques minutes en utilisant des avatars AI, économisant temps et coûts.

Développez une vidéo éducative concise d'une minute pour introduire les nouveaux employés aux fondamentaux de la conformité au RGPD, en présentant les concepts clés dans un format facilement compréhensible pour un public d'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec un présentateur virtuel amical créé avec les "AI avatars" de HeyGen et une "Génération de voix off" claire pour maintenir l'engagement tout au long du contenu essentiel du "Générateur de vidéos de formation RGPD".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les responsables RH et L&D, démontrant comment ils peuvent générer efficacement des "vidéos de formation" sur des modules spécifiques du RGPD. La vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée avec du texte à l'écran soulignant les points clés, montrant le processus fluide de conversion d'un script en vidéo professionnelle en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen et en utilisant divers "Modèles et scènes".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de "formation à la conformité" complète de 2 minutes pour les équipes de sécurité informatique et les responsables de la protection des données, explorant des sujets avancés du RGPD tels que les procédures de notification de violation de données. Le style visuel et audio doit être autoritaire et détaillé, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour illustrer des scénarios complexes, tout en assurant clarté et accessibilité pour tous les spectateurs grâce à des "Sous-titres/légendes" précis.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les coordinateurs de formation des grandes entreprises, en mettant l'accent sur l'adaptabilité de HeyGen en tant que "Générateur de vidéos AI" pour les divers besoins départementaux en matière de RGPD. Le style visuel doit être énergique et marqué, passant rapidement entre différents scénarios, et soulignant comment les "Voix off AI" personnalisables peuvent être appliquées aux vidéos pour divers besoins régionaux ou départementaux, démontrant la flexibilité du "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour différentes plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation RGPD

Créez facilement des vidéos de formation RGPD engageantes et conformes avec AI. Utilisez des avatars AI et le texte-en-vidéo pour une formation à la conformité efficace, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par créer ou coller votre contenu de formation RGPD. Notre plateforme utilise une technologie texte-en-vidéo avancée pour transformer votre script en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que votre présentateur virtuel. Améliorez l'engagement avec un visage professionnel pour votre formation à la conformité.
3
Step 3
Appliquez un branding personnalisé
Intégrez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, dans votre vidéo. Assurez la cohérence de la marque à travers tous vos matériaux de formation RGPD.
4
Step 4
Exportez pour distribution
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation RGPD dans le format souhaité. Intégrez-la facilement dans votre système de gestion de l'apprentissage pour un accès étendu des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier la conformité complexe

.

Transformez les réglementations RGPD complexes en modules vidéo facilement compréhensibles et digestes, améliorant la compréhension pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme vidéo AI avancée, utilisant l'AI générative et la technologie texte-en-vidéo pour rationaliser la production de vidéos de formation de haute qualité directement à partir de vos scripts, rendant la création de vidéos incroyablement conviviale.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation à la conformité et au RGPD ?

Oui, HeyGen est un générateur idéal de vidéos de formation RGPD, permettant la création rapide de contenus de formation à la conformité engageants en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables pour répondre efficacement aux besoins organisationnels spécifiques.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos générées par AI ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et de choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente à travers tous vos actifs vidéo.

HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) pour la diffusion de vidéos ?

HeyGen facilite une intégration LMS transparente, y compris la compatibilité SCORM, ce qui est crucial pour diffuser et suivre efficacement vos vidéos de formation au sein des écosystèmes d'apprentissage existants et soutenir une localisation vidéo complète.

