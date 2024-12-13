Créateur de Vidéos Publicitaires de Jeux : Créez des Annonces à Haute Conversion Rapidement

Générez sans effort des vidéos publicitaires de jeux engageantes qui augmentent l'engagement des joueurs grâce à la fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle immersive de 30 secondes ciblant les studios de jeux établis et les agences de marketing lançant de nouveaux titres. Intégrez des `séquences de jeu` dynamiques avec une voix off professionnelle et un design sonore percutant, en utilisant des transitions fluides pour mettre en valeur l'univers du jeu. Présentez un `avatar AI` de HeyGen exposant les points de vente uniques du jeu, en soulignant la capacité de la plateforme à générer des présentateurs numériques réalistes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une variation d'annonce concise de 20 secondes pour les spécialistes du marketing de performance et les testeurs A/B dans l'industrie du jeu, en vous concentrant sur une caractéristique ou un personnage spécifique du jeu. Le style visuel doit être épuré et axé sur la conversion, utilisant des indices visuels de comparaison A/B et des messages concis avec un appel à l'action clair. Illustrez comment la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" de HeyGen aide à optimiser les `variations d'annonces` pour différentes plateformes, assurant une portée et une efficacité maximales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo engageante de 45 secondes destinée aux équipes de marketing mondiales pour les plateformes de jeux ou les développeurs de jeux éducatifs. Le style visuel et audio doit être cinématographique, incorporant des visuels diversifiés de `bibliothèque de médias/supports stock` qui reflètent les thèmes du jeu, accompagnés d'une musique de fond inspirante. Montrez comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen peut être utilisée pour atteindre un public international, rendant l'outil de `création de vidéos publicitaires de jeux` inestimable pour les campagnes mondiales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires de Jeux

Créez sans effort des vidéos publicitaires de jeux à haute conversion en quelques minutes avec notre générateur de vidéos AI intuitif, conçu pour les jeux mobiles et le marketing de jeux.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement ou utilisez notre générateur de vidéos AI pour commencer à créer votre annonce à partir de zéro, fournissant une base solide pour votre campagne.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Intégrez vos séquences de jeu uniques et vos ressources, personnalisez les éléments de marque ou ajoutez des avatars AI dynamiques pour que votre publicité de jeu se démarque vraiment et capte l'attention.
3
Step 3
Générez un Audio et un Texte Engagés
Améliorez votre annonce avec une génération de voix off naturelle et ajoutez automatiquement des sous-titres/légendes précis, garantissant que votre message est clair et accessible à un public mondial.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre publicité de jeu en l'exportant dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, et générez sans effort des variations d'annonces pour optimiser la performance de votre campagne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages et Avis de Joueurs

Produisez des vidéos AI convaincantes mettant en vedette des témoignages de joueurs ou des avis de jeux pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux joueurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour les vidéos publicitaires de jeux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer efficacement des vidéos publicitaires de jeux de haute qualité, transformant les idées en contenu engageant. Utilisez son interface intuitive et ses fonctionnalités alimentées par l'IA pour donner vie à votre vision créative pour un marketing de jeu efficace.

Puis-je intégrer des séquences de jeu et des avatars AI dans mes publicités de jeux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une intégration transparente de vos propres séquences de jeu et offre une gamme d'avatars AI réalistes à inclure dans vos vidéos publicitaires de jeux. Cela vous permet de créer des variations d'annonces dynamiques et personnalisées pour un impact maximal.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour produire rapidement des campagnes de vidéos publicitaires de jeux diversifiées ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et des capacités de script-to-video alimentées par l'IA, facilitant la génération de nombreux scripts d'annonces à haute conversion et de variations d'annonces. Cela accélère votre flux de travail créatif et augmente l'engagement des joueurs.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait visuel de mes vidéos publicitaires de jeux mobiles ?

HeyGen vous permet d'élever vos vidéos publicitaires de jeux mobiles avec des effets visuels professionnels, des graphiques animés captivants et des animations engageantes. Ses fonctionnalités robustes d'édition vidéo garantissent que votre contenu promotionnel capte l'attention et incite aux installations.

