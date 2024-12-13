Générateur de Vidéos Publicitaires de Jeux : Créez des Publicités qui Convertissent

Transformez vos idées publicitaires en vidéos de jeux captivantes sans effort. Notre générateur de vidéos AI utilise le texte-à-vidéo à partir de script pour une création rapide et percutante.

Créez une vidéo publicitaire de jeu dynamique de 30 secondes présentant un nouveau jeu mobile, ciblant les développeurs de jeux indépendants désireux de simplifier leur marketing. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des séquences de jeu passionnantes entrecoupées d'un avatar AI amical et professionnel expliquant les points de vente uniques du jeu. Utilisez les puissants avatars AI de HeyGen pour délivrer un message clair et concis avec une bande sonore moderne et énergique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes pour un RPG fantastique, destinée aux responsables marketing des grands studios de jeux mobiles cherchant à créer des publicités efficacement. L'esthétique visuelle doit être épique et cinématographique, mettant en avant des moments dramatiques du jeu et montrant à quelle vitesse des variations publicitaires diversifiées peuvent être produites en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen. L'audio doit être orchestral et immersif, créant suspense et excitation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle informative de 60 secondes, conçue pour les créateurs de contenu et les streamers souhaitant générer facilement du contenu publicitaire de jeu. La présentation visuelle doit être claire et instructive, démontrant la facilité de transformer un script en une vidéo dynamique avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Une voix off claire et enthousiaste et une piste de fond de soutien guideront les spectateurs tout au long du processus.
Exemple de Prompt 3
Concevez un contenu court et partageable de 15 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les marketeurs des réseaux sociaux cherchant à créer des publicités de jeu virales. Le style visuel doit être rapide et humoristique, avec des bugs inattendus dans le jeu ou des interactions amusantes entre les personnages. Une voix off engageante et expressive générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen doit narrer les événements comiques, accompagnée d'un extrait sonore tendance et entraînant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires de Jeux

Créez des vidéos publicitaires de jeux engageantes et performantes sans effort avec l'AI. Transformez des concepts en contenu court captivant prêt pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Base Créative
Commencez votre projet publicitaire de jeu en sélectionnant parmi une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels optimisés pour divers genres de jeux. Chaque modèle offre une base créative solide, vous permettant de construire rapidement une publicité engageante.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Jeu
Intégrez sans effort vos séquences de jeu uniques, captures d'écran ou ressources promotionnelles dans le modèle choisi. Utilisez notre bibliothèque de médias/stock complète pour trouver des clips, images et musiques supplémentaires qui complètent parfaitement l'esthétique de votre jeu.
3
Step 3
Améliorez avec l'Audio AI
Élevez l'impact de votre publicité avec un audio sophistiqué. Notre fonctionnalité de génération de voix off vous permet de créer une narration captivante dans plusieurs langues et tons, garantissant que votre message captive les joueurs dès la première seconde.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Une fois votre publicité de jeu dynamique peaufinée, exportez-la facilement dans le format d'aspect optimal pour les plateformes de réseaux sociaux populaires. Votre publicité de jeu alimentée par l'AI est maintenant prête à se connecter à un public plus large et à stimuler l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer l'Engagement des Joueurs

.

Créez des vidéos alimentées par l'AI qui inspirent les joueurs potentiels, suscitant l'excitation pour votre jeu et stimulant un engagement plus profond du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos publicitaires de jeux ?

HeyGen est un éditeur vidéo alimenté par l'AI qui permet aux créateurs de contenu de générer rapidement des vidéos publicitaires de jeux captivantes. Profitez d'une variété de modèles vidéo et d'animations de texte dynamiques pour faire ressortir votre contenu court sur les plateformes de réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des avatars AI pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes qui peuvent donner vie à vos scripts. Cette capacité de texte-à-vidéo à partir de script, combinée à la génération de voix off, crée un contenu engageant et personnalisé.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen simplifie le processus de production vidéo en offrant des fonctionnalités de création vidéo automatique et une vaste bibliothèque de médias/stock. C'est un générateur de vidéos AI conçu pour l'efficacité et une production de haute qualité pour divers besoins de contenu.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue, y compris des contrôles de branding pour appliquer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo et animations de texte dynamiques pour atteindre l'esthétique souhaitée pour le contenu court.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo