Créez une bande-annonce de jeu palpitante de 30 secondes pour un RPG indépendant à venir, ciblant un public central d'amateurs d'aventures fantastiques. Mettez l'accent sur des combats rapides, des effets magiques éclatants et un voyage héroïque captivant, accompagné d'une musique orchestrale épique et d'effets sonores nets, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour établir rapidement un monde immersif.

Exemple de Prompt 1
Produisez une révélation cinématographique captivante de 45 secondes pour un nouveau jeu de puzzle-plateforme, destiné aux joueurs occasionnels et à ceux en quête d'une expérience narrative unique. Mettez en avant un mélange de vidéos de gameplay stimulantes avec des moments de personnages émouvants à travers des angles de caméra dynamiques, soulignés par une bande sonore ambiante et mystérieuse et une "Génération de voix off" claire pour expliquer la mécanique centrale du jeu.
Exemple de Prompt 2
Développez une expérience de création de bande-annonce percutante de 60 secondes pour la nouvelle saison d'un titre majeur d'esports, conçue pour exciter les joueurs compétitifs et les équipes marketing. Concentrez-vous sur la présentation des nouvelles fonctionnalités, des introductions de personnages et de l'action explosive en jeu avec un style visuel élégant et professionnel et une musique électronique percutante, en assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/légendes" pour un public mondial diversifié.
Exemple de Prompt 3
Générez une bande-annonce conceptuelle artistique de 20 secondes pour un jeu en monde ouvert dystopique, séduisant les fans de récits atmosphériques et de science-fiction sombre. Utilisez des visuels abstraits et mélancoliques et une bande sonore minimaliste de synthwave pour susciter l'intrigue autour du concept du jeu, en s'appuyant sur la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour obtenir une esthétique unique et frappante pour la création de votre bande-annonce de jeu.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de bandes-annonces de jeux

Créez des bandes-annonces de jeux vidéo captivantes sans effort avec notre plateforme intuitive, conçue pour vous aider à présenter votre jeu avec un fini professionnel.

1
Step 1
Téléchargez Votre Gameplay
Commencez par ajouter vos séquences brutes et vos vidéos de gameplay captivantes à la bibliothèque de médias de notre plateforme. Cette étape fondamentale est cruciale pour mettre en valeur les mécaniques et l'attrait visuel de votre jeu.
2
Step 2
Concevez Votre Bande-Annonce
Choisissez parmi une gamme de modèles de bandes-annonces vidéo professionnels pour structurer le récit de votre jeu. Notre interface intuitive vous permet de sélectionner et de personnaliser des scènes pour une présentation dynamique.
3
Step 3
Améliorez avec Audio et Branding
Améliorez votre bande-annonce avec une finition professionnelle. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration captivante ou intégrer des effets sonores percutants, donnant vie à l'histoire de votre jeu.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Une fois votre bande-annonce de jeu terminée, exportez-la sans effort dans divers formats d'aspect. Ce matériel marketing final de haute qualité est maintenant prêt à engager votre audience sur toutes les plateformes.

Présentations Inspirantes d'Histoires de Jeux

Concevez des bandes-annonces de jeux inspirantes qui suscitent l'anticipation et l'excitation, mettant en valeur le récit de votre jeu et un gameplay immersif pour les joueurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de bandes-annonces AI pour les jeux vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des bandes-annonces de jeux vidéo captivantes en utilisant l'IA. Ses outils intuitifs et ses capacités d'IA aident à rationaliser l'ensemble du processus de création de bandes-annonces de jeux, offrant une liberté créative.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de bandes-annonces de jeux efficace ?

HeyGen propose une sélection de modèles de bandes-annonces vidéo et une interface conviviale pour produire rapidement des vidéos de gameplay de haute qualité. Avec un montage par glisser-déposer, vous pouvez facilement intégrer vos séquences, intros et outros pour créer un matériel marketing convaincant.

Puis-je personnaliser l'apparence et le son de mes bandes-annonces de jeux avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de vos bandes-annonces de jeux vidéo, y compris des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Vous pouvez également améliorer vos vidéos de gameplay avec des voix off professionnelles et une large gamme d'effets sonores pour créer un matériel marketing véritablement immersif.

HeyGen est-il adapté à la création de plus que des bandes-annonces de jeux ?

Oui, HeyGen est un créateur de bandes-annonces polyvalent, parfait pour créer divers types de contenu vidéo au-delà des simples bandes-annonces de jeux. Vous pouvez utiliser HeyGen efficacement pour produire des bandes-annonces de chaînes YouTube convaincantes ou tout autre matériel marketing vidéo de courte durée.

