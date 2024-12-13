Créez une vidéo tutorielle concise d'une minute démontrant comment créer rapidement un montage de moments forts de jeu captivant en utilisant les fonctionnalités d'édition alimentées par l'IA. Cette vidéo doit cibler les joueurs occupés et les créateurs de contenu en herbe, en mettant en avant des transitions fluides, des effets visuels dynamiques et une musique de fond énergique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour expliquer chaque étape clairement et démontrez son redimensionnement d'aspect et ses exportations pour un partage facile sur plusieurs plateformes.

