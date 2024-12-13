Créateur de Vidéos Promo pour Galerie : Créez des Vidéos Époustouflantes

Transformez vos images en vidéos promo dynamiques. Notre éditeur par glisser-déposer et nos nombreux "Modèles & scènes" simplifient et accélèrent la création vidéo.

Créez une vidéo promo captivante de 30 secondes conçue pour la nouvelle exposition d'une galerie d'art contemporain, ciblant les amateurs d'art et les collectionneurs. Le style visuel doit être élégant et minimaliste, mettant en valeur les œuvres présentées avec des transitions fluides et une ambiance sonore sereine. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour un présentateur sophistiqué introduisant les pièces clés, complété par une génération de voix off naturelle pour décrire les visions des artistes, agissant efficacement comme un "créateur de vidéos promo pour galerie" pour produire des "vidéos promo" convaincantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de lancement de produit dynamique de 45 secondes pour une startup technologique, destinée aux premiers adoptants et aux investisseurs potentiels. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, incorporant des animations vibrantes et une bande sonore futuriste et entraînante. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit percutant, et utilisez sa fonction de texte en vidéo à partir de script pour articuler les avantages du produit, transformant un simple script en une "vidéo de lancement de produit" professionnelle avec un puissant "créateur de vidéos promo".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo personnalisée inspirante de 60 secondes présentant le portfolio diversifié d'un photographe freelance, destinée aux clients potentiels et aux agences créatives. Le style visuel doit être artistique et émouvant, avec des images de haute qualité synchronisées avec une partition musicale cinématographique et inspirante. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les témoignages des clients et les détails techniques, ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour les séquences B-roll, permettant la création de "vidéos personnalisées" uniques à partir de "modèles de vidéos" adaptables.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 15 secondes adaptée à une consommation rapide sur diverses "plateformes de médias sociaux", ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à augmenter l'engagement. L'approche visuelle doit être lumineuse et accrocheuse, avec des coupes rapides et une piste audio tendance et pop. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen pour optimiser le contenu pour différentes plateformes et améliorer l'attrait visuel avec des visuels variés de la bibliothèque de médias/stock, montrant comment des "outils d'édition vidéo" puissants peuvent élever la présence en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Galerie

Transformez sans effort vos visuels en vidéos promo captivantes pour galerie avec les outils intuitifs de HeyGen, conçus pour captiver votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez votre création en choisissant parmi une variété de modèles vidéo professionnels. Nos modèles & scènes offrent un point de départ solide, facilitant la construction de votre promo pour galerie.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Donnez vie à votre vision en téléchargeant vos médias – photos, vidéos, et éléments de marque. Utilisez notre bibliothèque de médias/stock robuste pour intégrer vos ressources de manière transparente et créer des vidéos personnalisées.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre promo pour galerie avec une narration professionnelle. Ajoutez facilement des voix off engageantes en utilisant les capacités avancées de génération de voix off de HeyGen, donnant vie à vos visuels avec un audio captivant.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Optimisez votre vidéo pour une large diffusion. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect ratio pour adapter votre promo à diverses plateformes de médias sociaux, puis téléchargez votre vidéo de haute qualité en toute simplicité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez Visuellement des Histoires de Succès

Transformez les témoignages et les histoires de succès en vidéos captivantes alimentées par AI, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre galerie ou marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promo engageantes ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos promo" engageantes grâce à une large sélection de "modèles de vidéos" et d'"outils d'édition vidéo" intuitifs. Vous pouvez rapidement générer des "vidéos personnalisées" pour vos "campagnes marketing" en utilisant des avatars AI, la conversion texte en vidéo, et des "voix off" professionnelles.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen utilise des "fonctionnalités AI" avancées pour simplifier votre production vidéo. Notre plateforme inclut des avatars AI, la conversion texte en vidéo, et des "voix off" professionnelles, ainsi que des "sous-titres" automatiques, le tout accessible dans notre "éditeur en ligne" convivial.

Puis-je utiliser HeyGen comme créateur de vidéos promo pour galerie pour mon entreprise ?

Oui, HeyGen est un excellent "créateur de vidéos promo pour galerie", vous permettant de créer de superbes "vidéos personnalisées" pour mettre en valeur vos produits ou services. Vous pouvez facilement intégrer vos propres médias ou utiliser notre vaste bibliothèque de "séquences stock" et les optimiser pour diverses "plateformes de médias sociaux".

HeyGen propose-t-il des outils d'édition vidéo étendus pour la personnalisation ?

Absolument. HeyGen fournit des "outils d'édition vidéo" robustes pour s'assurer que vos "vidéos personnalisées" correspondent parfaitement à votre vision. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, ajouter du "texte animé", et utiliser divers éléments de design pour faire ressortir efficacement votre contenu.

