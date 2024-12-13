Imaginez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes conçue pour les créateurs de contenu occupés et les propriétaires de petites entreprises, démontrant avec quelle facilité ils peuvent générer des vidéos professionnelles. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides montrant du texte se transformant en scènes captivantes, complétées par une voix off énergique et amicale. Cette vidéo mettra en avant la puissante capacité de HeyGen "Texte-à-vidéo à partir de script", montrant comment un "générateur de vidéo AI" peut simplifier leur production de contenu.

Générer une Vidéo