Funny Video Maker: Create Hilarious Movies with Ease
Personnalisez votre style d'humour et ajoutez des voix off sans effort avec les avatars IA de HeyGen.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.
Dans ce chef-d'œuvre comique de 60 secondes, plongez dans le monde de l'absurdité avec le créateur de vidéos drôles IA de HeyGen. Idéal pour les comédiens en herbe et les créateurs de contenu, cette vidéo présentera une série de rebondissements inattendus, tous réalisés en utilisant la capacité de HeyGen à créer des vidéos à partir de scripts. Personnalisez votre style d'humour en intégrant vos propres images et en ajoutant une bande-son ludique, ce qui en fait un choix parfait pour le public diversifié de YouTube.
Créez un sketch hilarant de 30 secondes avec l'éditeur vidéo amusant HeyGen, conçu pour ceux qui aiment partager des rires rapides avec leurs amis. Cette vidéo présentera une série de blagues en rafale, montées de manière fluide avec les fonctionnalités de découpage, de coupe et de fusion de pistes de HeyGen. Ajoutez des sous-titres pour assurer que chaque chute fasse mouche, et partagez votre création sur les plateformes de réseaux sociaux pour un impact maximal.
Réalisez un montage comique de 45 secondes qui saisit l'essence de l'hilarité quotidienne, conçu pour les spectateurs qui apprécient l'humour intelligent. En utilisant la bibliothèque de médias et le support de stock de HeyGen, combinez des images génératives avec vos propres clips pour créer un récit visuellement captivant. Améliorez l'expérience avec une voix off dynamique et une musique entraînante, ce qui en fait une pièce idéale pour l'environnement rapide d'Instagram.
Moteur Créatif
Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen permet aux créateurs de réaliser des films hilarants et des vidéos amusantes sans effort grâce à ses outils pilotés par IA. Personnalisez les styles d'humour, ajoutez des voix off et partagez vos créations sur des plateformes telles que YouTube, Instagram et TikTok.
Créez des vidéos et clips pour les réseaux sociaux captivants en quelques minutes.
Quickly create funny videos that captivate audiences on social media, enhancing your online presence and engagement.
Inspirer et élever le public avec des vidéos motivantes.
Use humor to inspire and entertain, creating videos that leave a lasting positive impact on viewers.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos amusantes ?
HeyGen propose un créateur de vidéos AI amusant qui vous permet de créer des films hilarants en personnalisant les styles d'humour et en ajoutant des voix off. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez facilement utiliser vos propres images ou choisir parmi une bibliothèque d'images de stock et génératives.
Quelles fonctionnalités l'éditeur de vidéos amusantes HeyGen offre-t-il ?
L'éditeur de vidéos amusantes HeyGen offre des outils pour rogner, couper et fusionner des pistes, garantissant ainsi que le timing comique soit parfait. Vous pouvez également ajouter de la musique et des effets sonores pour renforcer l'humour dans vos vidéos.
Puis-je partager mes vidéos HeyGen sur les réseaux sociaux ?
Absolument ! HeyGen permet de partager facilement vos vidéos amusantes directement sur des plateformes telles que YouTube, Instagram et TikTok, vous permettant de divertir vos amis et abonnés sans effort.
Qu'est-ce qui rend le créateur de vidéos HeyGen unique pour créer des films hilarants ?
HeyGen se distingue par ses avatars IA et ses capacités de texte en vidéo, vous permettant de générer des voix off et des sous-titres qui correspondent à votre vision comique. Les modèles et scènes de la plateforme apportent une touche professionnelle à vos créations amusantes.