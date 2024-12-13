Imaginez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs occupés, montrant à quel point il est facile de créer du contenu engageant pour leurs tunnels de vente. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des graphiques animés ludiques et une voix off AI amicale et dynamique les guidant tout au long du processus. Cette courte vidéo met en avant la puissance des voix off AI de HeyGen pour donner vie aux scripts sans avoir besoin de talents professionnels.

Générer une Vidéo