Créateur de Vidéos Explicatives pour Tunnels de Vente : Boostez Vos Conversions

Augmentez la génération de leads et les conversions en utilisant des avatars AI pour créer instantanément des vidéos engageantes pour vos tunnels de vente.

Imaginez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs occupés, montrant à quel point il est facile de créer du contenu engageant pour leurs tunnels de vente. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des graphiques animés ludiques et une voix off AI amicale et dynamique les guidant tout au long du processus. Cette courte vidéo met en avant la puissance des voix off AI de HeyGen pour donner vie aux scripts sans avoir besoin de talents professionnels.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo sophistiquée de 60 secondes pour les équipes de marketing d'entreprise et les créateurs de contenu sérieux, illustrant l'impact du marketing vidéo professionnel. L'esthétique doit être élégante et moderne, utilisant des avatars AI réalistes habillés en tenue d'affaires présentant des concepts clés, le tout sur une bande sonore professionnelle et inspirante. Cela démontre comment les avatars AI de HeyGen offrent une présence de marque cohérente et personnalisable.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo percutante de 30 secondes ciblant les entrepreneurs et les startups désireux d'améliorer leurs efforts de génération de leads. L'approche visuelle doit être rapide et dynamique, montrant rapidement une variété de modèles de vidéos explicatives en action, accompagnée d'une narration AI claire et concise soulignant la rapidité et l'efficacité. Cette suggestion met en avant la valeur immédiate des modèles et scènes étendus de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les professionnels de la vente, axée sur l'amélioration des taux de conversion grâce à une communication visuelle puissante. Le style visuel incorporera des graphiques propres et basés sur les données et des scénarios avant-après, avec une voix off AI confiante et persuasive articulant les avantages de la création vidéo simplifiée. Cette pièce montre spécifiquement comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen transforme les idées en outils de vente de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Tunnels de Vente

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour guider les prospects à travers votre tunnel de vente et augmenter l'engagement avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Utilisez le créateur de vidéos explicatives AI pour convertir instantanément votre texte en une vidéo dynamique, formant le cœur de votre contenu de tunnel.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar & Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles de vidéos explicatives. Personnalisez facilement les scènes avec notre éditeur de glisser-déposer pour adapter votre message aux tunnels de vente.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI professionnelles et naturelles. Cela garantit que votre message est délivré clairement et de manière cohérente, captivant votre audience à chaque étape.
4
Step 4
Appliquez le Branding & Exportez
Appliquez votre branding personnalisé, y compris les logos et les couleurs de marque, pour un look cohérent. Enfin, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête pour l'intégration dans les tunnels de vente et le marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Succès Client AI pour la Conversion

.

Développez des vidéos AI convaincantes d'histoires de succès client pour renforcer la confiance et accélérer la conversion au sein de votre tunnel de vente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives pour mes tunnels de vente ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives convaincantes pour les tunnels de vente en convertissant directement votre script en vidéo engageante avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses nombreux modèles de vidéos explicatives vous permettent de concevoir rapidement du contenu à fort impact, améliorant ainsi vos tunnels de vente.

Puis-je maintenir l'identité de ma marque lors de la création de vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation fluide de la marque dans toutes vos vidéos explicatives, assurant une cohérence dans vos efforts de marketing vidéo. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour renforcer votre identité à travers votre contenu.

Quel rôle jouent les avatars AI et les voix off AI dans les vidéos explicatives de HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour donner vie à vos scripts sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipements d'enregistrement, rendant la création de vidéos explicatives AI efficace et évolutive. Cette capacité de texte en vidéo assure une narration et des visuels de qualité professionnelle, économisant un temps de production considérable.

Comment les vidéos de HeyGen peuvent-elles aider à améliorer les taux de conversion dans mes tunnels de vente ?

En créant des vidéos explicatives dynamiques et engageantes avec HeyGen, les entreprises peuvent capturer plus efficacement l'attention, clarifier leurs offres et guider les spectateurs à travers leurs tunnels de vente. Un contenu de marketing vidéo de haute qualité peut considérablement augmenter la génération de leads et améliorer les taux de conversion globaux en expliquant simplement des sujets complexes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo