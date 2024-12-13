Créateur de Vidéos de Collecte de Fonds : Créez des Campagnes Impactantes avec l'IA

Menez des campagnes de sensibilisation et développez l'empathie grâce à une narration visuelle époustouflante, enrichie par des avatars IA personnalisables.

Une vidéo de 60 secondes peut puissamment mettre en avant les Histoires d'Impact direct de votre travail, conçues pour susciter l'empathie chez les donateurs potentiels. Cette pièce captivante devrait présenter des images authentiques et des interviews, sur fond de musique optimiste et inspirante, avec une palette visuelle chaleureuse. L'utilisation des nombreux Modèles et scènes de HeyGen permet un assemblage rapide d'un récit professionnel qui résonne profondément avec votre public, encourageant un soutien immédiat pour votre cause.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les organisations à but non lucratif cherchant à créer des vidéos de collecte de fonds pour un besoin immédiat ou un événement à venir, une vidéo urgente mais inspirante de 30 secondes peut avoir un impact émotionnel significatif. La narration visuelle de cette pièce doit être directe et puissante, peut-être en présentant un montage de l'engagement communautaire et du problème que votre organisation aborde, accompagné d'une bande sonore entraînante et pleine d'espoir. Tirer parti de la génération avancée de Voix off de HeyGen permettra de délivrer un appel à l'action clair et engageant avec un ton professionnel.
Exemple de Prompt 2
Pour expliquer efficacement comment les contributions des donateurs se traduisent par un changement positif, une vidéo soignée de 45 secondes créée avec un créateur de vidéos de collecte de fonds peut atteindre un aspect et une sensation très professionnels. Cette pièce éducative mais engageante devrait présenter des statistiques claires, de courts témoignages, et peut-être une explication animée d'un projet, le tout présenté avec une esthétique moderne et épurée et une musique de fond encourageante. L'intégration des avatars IA réalistes de HeyGen permet de narrer le processus, ajoutant une touche personnelle tout en maintenant professionnalisme et fiabilité.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo émouvante de 60 secondes, construite autour de Témoignages convaincants, sert de vidéo de collecte de fonds puissante pour partager des histoires authentiques et créer une connexion à travers la narration visuelle. Cette pièce devrait présenter des interviews authentiques avec des bénéficiaires ou des bénévoles de longue date, présentées sur un fond visuel doux et soutenant avec une musique douce et inspirante. Maximiser l'accessibilité et l'engagement est possible en utilisant les Sous-titres automatiques de HeyGen, permettant à l'impact profond de chaque histoire d'atteindre efficacement chaque spectateur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds captivantes qui résonnent avec les donateurs et génèrent un impact, même sans expérience préalable en montage vidéo, grâce à des outils IA intuitifs.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo de collecte de fonds en choisissant parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour une narration visuelle percutante.
2
Step 2
Générez Votre Script
Utilisez la génération de script IA pour rédiger rapidement des récits captivants qui résonnent avec votre public et articulent efficacement la mission de votre campagne.
3
Step 3
Ajoutez un Avatar IA et une Voix off
Sélectionnez parmi une gamme d'avatars IA pour présenter votre message et générez une voix off au son naturel, donnant vie à votre script visuellement et auditivement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de collecte de fonds, en vous assurant qu'elle respecte les spécifications des plateformes avec un redimensionnement du ratio d'aspect, puis exportez-la en haute qualité pour la partager sur vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Vidéo Efficaces pour la Collecte de Fonds

Concevez rapidement des publicités vidéo à fort taux de conversion pour étendre votre portée et attirer de nouveaux soutiens pour votre cause.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds impactantes pour ma campagne ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de collecte de fonds captivantes avec des avatars IA professionnels et une conversion texte-vidéo fluide. Utilisez nos divers modèles et générateurs de voix IA pour élaborer une narration visuelle puissante qui suscite l'empathie pour votre cause.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen intègre des outils IA avancés comme des avatars IA, la conversion texte-vidéo à partir de script, et des voix off IA pour simplifier votre production vidéo. Ces fonctionnalités vous permettent de générer efficacement du contenu de collecte de fonds de haute qualité, avec des sous-titres générés automatiquement.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de collecte de fonds dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos de collecte de fonds reflètent l'apparence professionnelle unique de votre organisation. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque multimédia pour maintenir une narration visuelle cohérente.

Comment HeyGen facilite-t-il l'exportation et le partage de contenu vidéo de collecte de fonds sur les plateformes ?

HeyGen simplifie le processus d'exportation de votre contenu vidéo de collecte de fonds, en prenant en charge divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur toutes les plateformes de médias sociaux et en ligne. Cela garantit que votre message puissant atteint un large public, augmentant l'engagement pour vos campagnes.

