Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux, détaillant une campagne à venir. Utilisez des graphismes modernes et un style audio entraînant, en construisant ce contenu engageant rapidement à partir d'un script vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, en exploitant peut-être même des modèles de vidéos de collecte de fonds pour un démarrage rapide.
Exemple de Prompt 2
Imaginez que vous êtes une petite organisation de base cherchant à créer une vidéo de collecte de fonds percutante de 60 secondes. Produisez un récit visuel simple et convivial mettant en scène un avatar AI comme porte-parole, expliquant votre mission avec un ton encourageant, rendant la création vidéo accessible avec ce générateur de vidéos AI pour votre association caritative.
Exemple de Prompt 3
Générez un appel urgent concis de 20 secondes pour des donateurs en ligne immédiats, adapté au marketing sur les réseaux sociaux. Employez un style visuel et audio direct et percutant, en veillant à ce que votre message soit clair même sans son en ajoutant des sous-titres générés par HeyGen, mettant en évidence un besoin critique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds percutantes pour partager votre cause, engager les donateurs et susciter le soutien avec des outils intuitifs et l'assistance AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos de collecte de fonds conçus professionnellement pour établir rapidement la structure et le style visuel de votre campagne. Cela lance votre processus créatif, assurant un aspect soigné dès le début.
2
Step 2
Créez Votre Script
Créez votre script vidéo convaincant, décrivant l'histoire et l'appel à l'action. Le générateur peut ensuite utiliser ce script pour transformer votre texte en scènes vidéo dynamiques, donnant vie à votre récit sans effort.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Ajoutez une voix off professionnelle à votre vidéo en utilisant des voix AI. Il vous suffit de taper votre narration, et le générateur produira une piste audio claire et engageante, garantissant que votre message soit entendu efficacement sans besoin de studio.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez vos vidéos de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect, optimisés pour différentes plateformes. Cela prépare votre vidéo de collecte de fonds percutante pour un partage immédiat sur les réseaux sociaux et d'autres canaux, atteignant votre public cible.

Mettez en Avant des Histoires d'Impact

Mettez en lumière l'impact direct des dons à travers des vidéos AI engageantes, démontrant le succès et renforçant la confiance avec vos soutiens.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration pour nos vidéos de collecte de fonds à but non lucratif ?

HeyGen renforce vos "vidéos de collecte de fonds à but non lucratif" avec des capacités de "narration" convaincantes, transformant vos idées de "script vidéo" en "vidéos de haute qualité" qui résonnent profondément avec votre public. Notre "générateur de vidéos AI" rend chaque "vidéo de collecte de fonds" plus percutante en exploitant des fonctionnalités de production avancées.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de collecte de fonds pour simplifier la création de contenu ?

Oui, HeyGen propose une variété de "modèles de vidéos de collecte de fonds" professionnels et des "outils d'édition par glisser-déposer" intuitifs pour simplifier votre processus de création de contenu. Ces ressources vous permettent de produire rapidement des "vidéos de collecte de fonds" engageantes sans compétences techniques approfondies, automatisant considérablement le "processus de production".

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser les voix off et le branding pour les appels aux dons ?

HeyGen offre des outils robustes pour personnaliser vos appels aux "dons", y compris la génération avancée de "voix off" et des "voix AI" personnalisées grâce à notre fonctionnalité de "synthèse vocale". Vous pouvez également appliquer des "contrôles de branding" comme votre logo et des couleurs spécifiques pour assurer une cohérence et une présentation professionnelle pour chaque "vidéo de collecte de fonds".

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de collecte de fonds convaincantes ?

Le "générateur de vidéos AI" de HeyGen simplifie considérablement la création de "vidéos de collecte de fonds" convaincantes en convertissant votre "script vidéo" directement en productions professionnelles. Ce "processus de production automatisé" efficace garantit que les "vidéos de collecte de fonds à but non lucratif" peuvent être créées rapidement, vous permettant de vous concentrer davantage sur votre mission principale.

