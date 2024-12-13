Générateur de Vidéos de Formation pour la Collecte de Fonds : Créez des Vidéos Engagantes

Générez des vidéos explicatives engageantes pour les campagnes de collecte de fonds en quelques minutes en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante d'une minute et demie ciblant les équipes marketing des associations à but non lucratif et les collecteurs de fonds, montrant comment produire des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Le style visuel doit être émouvant et axé sur l'histoire, incorporant des témoignages réconfortants et des séquences d'archives percutantes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Utilisez la génération de voix off professionnelle et des sous-titres/captions précis pour garantir l'accessibilité et la résonance émotionnelle, améliorant ainsi vos efforts de création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes pour les petites organisations à but non lucratif cherchant des solutions vidéo efficaces. Cette vidéo explicative vibrante doit présenter un style visuel dynamique avec des coupes rapides et des graphiques modernes, accompagnée d'une voix AI énergique. Mettez en avant la facilité d'utilisation des avatars AI de HeyGen pour présenter les messages clés et démontrez la flexibilité du redimensionnement et des exports de format d'image pour diverses plateformes de médias sociaux, rendant le montage vidéo accessible.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative détaillée de deux minutes destinée aux créateurs de contenu expérimentés dans le secteur de la collecte de fonds, illustrant des techniques avancées avec un générateur de vidéos de collecte de fonds. L'approche visuelle doit être très informative, utilisant des séquences animées et des visualisations de données précises à l'écran, soutenues par une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la puissance de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une itération rapide de contenu et la vaste gamme de modèles et de scènes disponibles pour créer des vidéos explicatives sophistiquées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation pour la Collecte de Fonds

Créez rapidement et efficacement des vidéos de formation pour la collecte de fonds convaincantes et professionnelles pour éduquer votre équipe et renforcer l'impact de votre association à but non lucratif.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation pour la collecte de fonds dans HeyGen. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique en utilisant la technologie avancée de texte-à-vidéo, posant les bases de votre matériel d'instruction.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu de formation. Ces présentateurs AI réalistes améliorent l'engagement et rendent vos vidéos de collecte de fonds plus percutantes et professionnelles.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Incorporez l'identité unique de votre association à but non lucratif en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide des contrôles de branding intuitifs de HeyGen (logo, couleurs). Cela garantit des supports de formation professionnels et cohérents pour votre équipe de collecte de fonds.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation pour la collecte de fonds en générant des sous-titres/captions pour l'accessibilité et en l'exportant dans le format d'image souhaité. Votre contenu de formation professionnel est maintenant prêt pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action pour les Campagnes de Collecte de Fonds

.

Créez des vidéos convaincantes et motivantes pour inspirer les donateurs, les bénévoles et le personnel, stimulant une plus grande participation et un soutien accru pour les initiatives de collecte de fonds.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour la collecte de fonds ?

HeyGen révolutionne les processus de générateur de vidéos de formation pour la collecte de fonds en vous permettant de transformer des scripts textuels directement en vidéos engageantes. Avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, vous pouvez rapidement produire des vidéos de collecte de fonds de haute qualité mettant en vedette des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, réduisant considérablement le temps et les coûts de production. Ce processus de création vidéo efficace facilite le développement de contenus de formation convaincants pour les associations à but non lucratif.

Quels outils de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour la création de vidéos ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour personnaliser votre création vidéo, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs. Vous pouvez enrichir votre contenu avec la génération de voix off professionnelle et accéder à une vaste bibliothèque de médias pour les ressources stock. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle et le message de votre campagne.

HeyGen fournit-il des voix AI pour des voix off professionnelles ?

Oui, HeyGen propose une vaste sélection de voix AI réalistes, vous permettant de générer des voix off professionnelles pour tout votre contenu vidéo. Cette fonctionnalité avancée garantit que vos vidéos de collecte de fonds et vos supports de formation ont une narration claire et engageante sans avoir besoin d'acteurs vocaux externes. Nos capacités d'édition basées sur le texte permettent également un contrôle précis de la livraison de la voix off.

Comment HeyGen peut-il optimiser les vidéos de collecte de fonds pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen vous aide à maximiser la portée de vos vidéos de collecte de fonds en prenant en charge divers formats d'image pour différentes plateformes de médias sociaux. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des captions, qui sont cruciaux pour l'engagement des spectateurs, surtout dans les environnements de visionnage silencieux. Ces fonctionnalités garantissent que vos campagnes de sensibilisation sont efficaces sur tous les canaux numériques.

