Créez facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes qui inspirent les dons grâce à la narration visuelle, transformant votre script en vidéo engageante avec l'AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant des solutions efficaces pour demander des dons, positionnant HeyGen comme un puissant Créateur de Vidéos de Demande de Dons. Utilisez un style visuel propre, engageant et orienté vers la solution avec des textes en surimpression. L'audio doit être amical, encourageant et clair, démontrant l'efficacité de la génération de Voix off et comment les voix AI peuvent personnaliser la communication.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes destinée aux organisateurs communautaires de base promouvant des campagnes spécifiques, en soulignant le pouvoir de la narration visuelle pour les vidéos de collecte de fonds. Le style visuel doit être réconfortant, authentique et percutant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour présenter des scènes diverses et réelles. Un style audio inspirant, passionné et émouvant guidera les spectateurs, avec potentiellement un avatar AI transmettant directement le message.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'une minute trente conçue pour les créateurs de contenu éducatif et les directeurs de développement dans les grandes organisations, en se concentrant sur la façon dont HeyGen aide à personnaliser les modèles pour le contenu éducatif. La vidéo doit avoir un style visuel explicatif, soigné et accessible, incorporant une visualisation claire des données. Un style audio autoritaire mais accessible, associé à des Sous-titres/captions précis, garantira que le message sur les capacités efficaces du générateur de vidéos de demande de collecte de fonds est compris par tous les spectateurs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Demande de Collecte de Fonds

Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds percutantes pour les associations avec l'AI, transformant votre message en histoires visuelles convaincantes pour obtenir des dons vitaux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre message ou commencez avec un modèle préconçu. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour générer instantanément des scènes à partir de votre texte, posant les bases de votre appel à la collecte de fonds.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Votre Voix
Sélectionnez un avatar AI engageant pour représenter votre cause, ou téléchargez vos propres médias. Améliorez votre vidéo avec des ressources visuelles variées de la bibliothèque de médias et une voix off professionnelle en utilisant la génération de voix off de HeyGen.
3
Step 3
Ajoutez Votre Marque et Vos Détails
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant les contrôles de Branding pour maintenir la cohérence. Ajoutez des informations essentielles comme des liens de dons et des appels à l'action, garantissant que votre message est clair et incitatif.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en révisant le contenu généré et en effectuant les derniers ajustements. Ensuite, exportez votre vidéo de collecte de fonds de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux et de campagnes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Campagnes de Collecte de Fonds Performantes

Concevez rapidement des sollicitations vidéo percutantes avec l'AI pour maximiser la portée auprès des donateurs et générer des contributions significatives pour vos initiatives importantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de demande de collecte de fonds ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, simplifiant le processus de création de vidéos de demande de collecte de fonds convaincantes. Il utilise des avatars AI et des capacités de Synthèse Vocale pour transformer rapidement les scripts en vidéos professionnelles, rendant le montage vidéo sophistiqué accessible aux associations.

Puis-je personnaliser les vidéos de collecte de fonds créées avec HeyGen pour mon association ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une bibliothèque de médias robuste et des outils d'édition par glisser-déposer, vous permettant d'adapter les modèles et les scènes à l'image de marque spécifique de votre association. Vous pouvez intégrer votre logo, choisir des couleurs et ajouter des éléments personnalisés pour améliorer votre narration visuelle pour les dons.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la narration et l'accessibilité dans les vidéos de demande de dons ?

HeyGen propose des voix AI avancées et une technologie de Synthèse Vocale pour une génération de voix off réaliste, garantissant une narration claire et engageante pour vos vidéos de demande de dons. De plus, il génère automatiquement des sous-titres et des captions, rendant vos vidéos de collecte de fonds plus accessibles à un public plus large sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen peut-il aider les associations avec leurs vidéos de demande de dons ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de demande de collecte de fonds, permettant aux associations de créer du contenu de haute qualité et percutant de manière efficace. Ses capacités AI, y compris des modèles personnalisables et la Synthèse Vocale, aident les organisations à produire des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux et d'autres plateformes afin de transmettre efficacement leur message et obtenir des dons.

