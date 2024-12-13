Créateur de Vidéos de Rapport de Collecte de Fonds pour un Récit Impactant

Transformez des données complexes en vidéos de collecte de fonds convaincantes. Utilisez des modèles professionnels pour partager efficacement l'histoire de votre organisation à but non lucratif sur les réseaux sociaux.

Créez une vidéo de rapport de collecte de fonds convaincante de 45 secondes pour les donateurs potentiels et les membres du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit clair, engageant et émouvant qui met en lumière l'impact et les réalisations de l'organisation. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, mettant en avant les étapes clés et les histoires des bénéficiaires pour instaurer la confiance et encourager le soutien continu pour le créateur de vidéos de rapport de collecte de fonds.

Exemple de Prompt 1
Développez une campagne vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant un large public en ligne, en vous concentrant sur une narration visuelle rapide et inspirante avec une musique de fond entraînante et des superpositions de texte. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les messages clés en visuels engageants, faisant résonner la mission de votre association sur les plateformes et incitant à un engagement immédiat.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de remerciement de 60 secondes pour les bénévoles et les partenaires communautaires d'une organisation caritative, avec un style collaboratif et visuellement varié qui intègre des médias de stock diversifiés et un branding personnalisé. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser facilement la vidéo, en exprimant un remerciement sincère tout en renforçant subtilement la mission de l'organisation et en encourageant la participation continue.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de collecte de fonds introductive concise de 20 secondes spécifiquement pour les cadres occupés envisageant des parrainages d'entreprise, en présentant des informations basées sur des données avec un ton autoritaire. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des métriques clés et un appel direct, assurant une présentation professionnelle et percutante de vos vidéos de collecte de fonds qui transmet rapidement la valeur et le potentiel de retour sur investissement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Collecte de Fonds

Transformez sans effort vos données de collecte de fonds en rapports vidéo convaincants. Engagez votre audience et transmettez votre impact avec des outils de narration visuelle puissants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une variété de "Modèles et scènes" conçus professionnellement pour les rapports de collecte de fonds. Ces mises en page prêtes à l'emploi fournissent une base solide pour votre narration visuelle.
2
Step 2
Créez Votre Récit
Saisissez le script de votre rapport pour générer une narration naturelle grâce à notre fonctionnalité de "Génération de voix off". Cela donne vie à vos données écrites avec une expérience auditive engageante.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Intégrez l'identité de votre organisation en appliquant des "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour personnaliser l'apparence de votre vidéo. Incorporez vos logos, couleurs de marque et polices pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Finalisez votre rapport vidéo et utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre rapport de collecte de fonds convaincant sur les "réseaux sociaux" et d'autres canaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

.

Développez des vidéos AI convaincantes qui illustrent de manière vivante l'impact réel des dons, renforçant la confiance et encourageant de nouvelles contributions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de rapport de collecte de fonds ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer facilement des vidéos de rapport de collecte de fonds engageantes en utilisant des outils de création de vidéos intuitifs et des modèles personnalisables. Notre créateur de vidéos AI simplifie le processus, permettant une narration visuelle efficace sans expérience approfondie en production vidéo.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisées ?

HeyGen offre des contrôles créatifs étendus, permettant aux utilisateurs de personnaliser le contenu vidéo avec des contrôles de branding uniques, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles et de médias de stock pour améliorer votre narration visuelle, assurant que vos vidéos reflètent véritablement le message de votre organisation.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer l'efficacité de la production vidéo ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour l'efficacité, avec des capacités de texte en vidéo et une génération de voix off réaliste. Ces puissants outils AI, combinés à des outils d'édition par glisser-déposer, accélèrent considérablement le processus de création vidéo pour tout projet.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser vos vidéos de collecte de fonds pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que votre narration visuelle puissante atteint efficacement un public plus large, maximisant l'engagement sur différents canaux.

