Générateur de Vidéos Promotionnelles de Collecte de Fonds : Stimulez les Dons

Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds percutantes qui sensibilisent et stimulent les dons en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

326/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un argumentaire convaincant de 30 secondes pour des directeurs d'associations occupés, soulignant la facilité de produire des vidéos de collecte de fonds professionnelles, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel propre et dynamique et une musique entraînante pour transmettre un impact immédiat.
Exemple de Prompt 2
Développez un puissant générateur de vidéo promotionnelle de collecte de fonds de 60 secondes pour les partenaires d'entreprise, articulant clairement une cause spécifique et un appel à l'action à travers des visuels modernes et informatifs et une voix autoritaire, renforcés par les avatars AI de HeyGen pour présenter les données de manière convaincante.
Exemple de Prompt 3
Présentez une campagne de sensibilisation de 50 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux, visualisant un problème critique et des solutions potentielles avec des visuels dynamiques urgents mais pleins d'espoir provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique inspirante et d'une génération de voix off percutante pour stimuler l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles de Collecte de Fonds

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Exploitez l'AI pour créer des histoires percutantes, sensibiliser et stimuler les dons pour votre cause, rapidement et professionnellement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Transformez votre récit écrit en une histoire visuelle convaincante en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo, le cœur de notre générateur de vidéos promotionnelles de collecte de fonds.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une sélection diversifiée de modèles de vidéos pour établir rapidement une base visuellement attrayante. Cela garantit que votre projet ait un aspect et une sensation professionnels.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Ajoutez un récit engageant à votre vidéo en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Transmettez clairement votre message pour sensibiliser efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Distribuez votre contenu à travers les canaux de marketing sur les réseaux sociaux pour maximiser la portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Bénéficiaires Impactantes

.

Créez des vidéos AI émotionnelles et authentiques pour mettre en avant l'impact réel des dons, inspirant une plus grande empathie et un engagement accru des donateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes qui résonnent avec les donateurs ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de collecte de fonds professionnelles. Exploitez notre créateur de vidéos AI, nos divers modèles de vidéos et notre vaste bibliothèque de médias pour créer des récits convaincants qui mettent en avant les histoires des bénéficiaires et stimulent efficacement les dons.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos de collecte de fonds des associations ?

HeyGen offre une suite d'outils créatifs incluant des avatars AI et une génération avancée de voix off, vous permettant de raconter des histoires captivantes. Notre plateforme aide à garantir que vos vidéos de collecte de fonds aient une apparence et une sensation professionnelles, même sans équipe de tournage.

Puis-je facilement créer des vidéos promotionnelles de collecte de fonds visuellement attrayantes en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos conçus pour lancer la création de vos vidéos promotionnelles de collecte de fonds. Ces modèles, combinés à notre éditeur facile à utiliser et notre bibliothèque de musique libre de droits, garantissent un aspect et une sensation professionnels pour vos campagnes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de collecte de fonds de haute qualité pour le marketing sur les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la production en convertissant votre script en texte-à-vidéo avec des avatars AI et des sous-titres automatisés, parfaits pour le marketing sur les réseaux sociaux. Ce processus efficace permet aux organisations de créer constamment des vidéos de collecte de fonds percutantes qui sensibilisent et stimulent les dons.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo