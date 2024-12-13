Créateur de Vidéos Explicatives pour Collecte de Fonds pour Engager les Donateurs

Transformez votre script de collecte de fonds en vidéos explicatives engageantes facilement avec le texte-à-vidéo alimenté par l'IA, simplifiant le récit visuel.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes convaincante pour une startup technologique cherchant à obtenir des capitaux d'amorçage, ciblant les investisseurs providentiels et les capital-risqueurs. La vidéo doit présenter des graphiques animés modernes et dynamiques associés à une voix off professionnelle et entraînante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter clairement le pitch principal et l'opportunité de marché.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo percutante de 60 secondes pour la campagne de dons d'une organisation à but non lucratif, destinée au grand public et aux donateurs individuels. Ce récit visuel doit utiliser des visuels empathiques et chaleureux de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétés par une voix off inspirante et une musique de fond entraînante, en utilisant des modèles vidéo pour une production rapide et efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée engageante de 30 secondes pour attirer des soutiens pour une campagne de financement participatif promouvant un projet artistique innovant, ciblant spécifiquement les passionnés d'arts créatifs. Le style visuel doit être ludique et artistique, accompagné d'une voix off amicale et enthousiaste, facilement générée à partir d'un script créatif en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative d'entreprise persuasive de 50 secondes pour une entreprise cherchant à obtenir un investissement stratégique, avec un public d'investisseurs d'entreprise et de partenaires potentiels. Cette vidéo doit maintenir une esthétique propre et professionnelle, incorporant des infographies claires, et présenter une voix off confiante et autoritaire améliorée par la génération de voix off de HeyGen, assurant clarté et portée avec des sous-titres intégrés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Collecte de Fonds

Créez des vidéos explicatives convaincantes pour la collecte de fonds avec des outils alimentés par l'IA. Transformez votre script en visuels engageants et partagez votre histoire efficacement pour vous connecter avec des donateurs potentiels.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le message principal de votre campagne de collecte de fonds. La capacité 'Texte-à-vidéo à partir d'un script' de notre plateforme vous permet de générer instantanément un brouillon vidéo initial à partir de votre contenu écrit.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels & Scènes
Choisissez parmi une large gamme de 'modèles vidéo' et de scènes pour représenter visuellement votre message. Notre fonctionnalité 'Modèles & scènes' fournit une base pour un récit visuel convaincant sans effort de conception.
3
Step 3
Ajoutez un Avatar AI ou une Voix Off
Améliorez votre vidéo explicative avec une touche humaine. Intégrez un 'avatar AI' professionnel pour présenter directement votre message, apportant une présence authentique à vos 'vidéos animées'.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo explicative pour la collecte de fonds en révisant et en effectuant les derniers ajustements. Exportez votre 'vidéo MP4' de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de 'Redimensionnement des ratios d'aspect & exportations' pour un partage optimal sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Illustrez l'Impact avec des Histoires de Donateurs

Racontez visuellement des histoires puissantes de l'impact de votre organisation et des contributions des donateurs en utilisant des vidéos AI engageantes pour inspirer un soutien supplémentaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos explicatives engageantes efficacement en utilisant la création vidéo alimentée par l'IA. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI pour créer un récit visuel captivant qui capte l'attention de votre public.

Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos animées ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour générer des vidéos animées, y compris la capacité de créer du contenu dynamique à partir d'un script en utilisant des avatars AI et des voix off professionnelles. Notre plateforme simplifie le processus de donner vie à votre vision grâce à une technologie innovante de texte-à-vidéo.

HeyGen fournit-il des ressources créatives et des outils d'édition étendus ?

Absolument, HeyGen offre une riche bibliothèque de médias avec des médias et de la musique stock pour améliorer vos projets vidéo. Associé à un éditeur glisser-déposer convivial et des modèles polyvalents, HeyGen rend la création vidéo accessible et créativement flexible.

Comment HeyGen optimise-t-il le contenu vidéo pour le marketing sur les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la création de vidéos efficaces pour le marketing sur les réseaux sociaux en permettant un redimensionnement facile des ratios d'aspect et des exportations vidéo MP4. Mettez en œuvre la stratégie marketing de votre marque avec des contrôles de branding cohérents pour garantir que votre récit visuel résonne sur toutes les plateformes.

