Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les équipes marketing des associations à but non lucratif, démontrant comment le générateur vidéo AI de HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives percutantes pour la collecte de fonds. Le style visuel doit être épuré, moderne et utiliser des superpositions de capture d'écran montrant la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script en action, accompagnée d'une voix off AI claire et encourageante. Cette vidéo guidera les utilisateurs dans la transformation d'un script de collecte de fonds en une vidéo soignée, en mettant l'accent sur l'efficacité et un rendu professionnel.

