Créateur de Vidéos de Communication pour la Collecte de Fonds pour les Organisations à But Non Lucratif

Inspirez les donateurs et partagez votre mission efficacement en créant des vidéos de collecte de fonds percutantes avec une génération avancée de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo "appel à l'action" urgente et inspirante de 30 secondes destinée au grand public et aux utilisateurs des réseaux sociaux, encourageant un soutien immédiat pour une campagne spécifique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels dynamiques et un audio de fond énergique, créant un récit convaincant qui expose clairement le besoin et comment les spectateurs peuvent contribuer, servant d'outil efficace de "création de vidéos de communication pour la collecte de fonds".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle et empathique de 45 secondes pour la "collecte de fonds des organisations à but non lucratif" destinée aux bailleurs de fonds et partenaires d'entreprise, exposant clairement la mission et les réalisations de l'organisation. La vidéo doit utiliser la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et autoritaire, complétée par un style visuel serein avec des visualisations de données percutantes et des images inspirantes, diffusant efficacement la sensibilisation à la cause.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de remerciement sincère et reconnaissante de 15 secondes conçue pour "établir des connexions profondes" avec les donateurs récents et les bénévoles dévoués. Ce message court et optimiste doit utiliser les sous-titres de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté, avec un style visuel lumineux et positif, des sourires authentiques et des images de célébration, renforçant leur contribution précieuse.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Communication pour la Collecte de Fonds

Créez sans effort des vidéos de collecte de fonds percutantes qui connectent avec les donateurs et suscitent le soutien, en utilisant des outils alimentés par l'AI pour une communication fluide.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables, spécialement conçus pour aider à créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes.
2
Step 2
Élaborez Votre Message
Transformez votre script en une vidéo dynamique en utilisant des outils AI comme le texte-à-vidéo à partir d'un script, permettant un storytelling efficace et des ajustements précis.
3
Step 3
Améliorez et Personnalisez
Ajoutez une touche personnelle avec la génération de voix off professionnelle, intégrez des médias de stock, et appliquez vos contrôles de branding pour garantir que votre message résonne authentiquement.
4
Step 4
Partagez Votre Impact
Finalisez votre création en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation, puis partagez votre puissante vidéo de communication de collecte de fonds sur toutes les plateformes pertinentes pour inspirer le soutien.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Boostez l'Engagement sur les Réseaux Sociaux

Générez et partagez facilement du contenu vidéo dynamique pour les réseaux sociaux afin de vous connecter avec les soutiens et d'élargir votre portée.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI idéal pour les organisations à but non lucratif, simplifiant la production de vidéos de collecte de fonds de haute qualité sans expérience préalable. Exploitez des modèles personnalisables et des avatars AI pour raconter des histoires d'impact puissantes qui résonnent avec les donateurs et inspirent l'action.

Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation dans les vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et une riche bibliothèque multimédia avec des médias de stock, de la musique et des effets. Cela garantit que vos vidéos de collecte de fonds reflètent véritablement le message unique et l'identité de votre organisation.

HeyGen peut-il nous aider à produire efficacement des vidéos engageantes pour diverses campagnes de collecte de fonds ?

Absolument. HeyGen utilise des outils AI avancés comme l'édition basée sur le texte, les voix AI, et la génération automatique de sous-titres pour simplifier la création de vidéos. Générez facilement des voix off et des sous-titres, puis exportez et partagez vos vidéos de communication de collecte de fonds engageantes sur toutes les plateformes de médias sociaux pour maximiser la portée.

Comment HeyGen peut-il établir des connexions plus profondes avec les donateurs grâce à la vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de collecte de fonds personnalisées et des vidéos de remerciement qui parlent directement à votre audience. Utilisez des avatars AI et un storytelling visuel riche pour construire de l'empathie et des connexions profondes, inspirant vos donateurs et soutiens.

