Générateur de Vidéos de Communication pour la Collecte de Fonds pour les Associations

Transformez vos histoires d'impact et vos campagnes de financement participatif en vidéos de collecte de fonds puissantes avec notre fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script.

610/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de remerciement de 30 secondes destinée aux donateurs actuels, exprimant une sincère gratitude pour leurs contributions. L'esthétique doit être appréciative et chaleureuse, avec une musique de fond douce et émotive et une présentation visuelle professionnelle mais personnelle. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message direct et personnel, créant une connexion authentique, et utilisez les modèles et scènes préconstruits du générateur de vidéos de communication de collecte de fonds pour produire rapidement une pièce soignée et engageante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle énergique de 45 secondes pour lancer une campagne de financement participatif, visant à attirer des participants et à élargir la portée sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, avec une musique entraînante et des graphismes visuellement engageants pour transmettre l'urgence et l'excitation. Assurez l'accessibilité et un engagement large en incorporant des sous-titres/légendes, et enrichissez la narration visuelle avec un support riche de bibliothèque de médias/stock pour illustrer les objectifs clés du projet et le succès anticipé des campagnes de financement participatif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'appel de fonds soignée de 60 secondes destinée aux sponsors d'entreprise et aux prospects de grands dons, mettant l'accent sur le professionnalisme et la crédibilité. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, intégrant de manière proéminente l'image de marque de l'organisation, complété par une narration claire et confiante. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur diverses plateformes, et créez la vidéo en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour articuler un argument persuasif pour les vidéos de collecte de fonds, soulignant l'efficacité du générateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Communication pour la Collecte de Fonds

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour diverses campagnes avec notre générateur de vidéos AI intuitif pour une communication puissante.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Notre plateforme transforme rapidement et efficacement votre texte en récits visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels et Voix
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour correspondre à votre message. Améliorez votre vidéo avec des voix AI réalistes pour une communication percutante.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Utilisez les contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs, assurant la cohérence de votre message dans toutes vos communications.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo convaincante et générez-la efficacement. Partagez vos vidéos de collecte de fonds sur les plateformes pour engager efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Messages Inspirants pour les Donateurs

.

Créez des vidéos motivantes et des messages de remerciement sincères avec des voix AI pour inspirer la générosité et exprimer la gratitude envers les donateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de collecte de fonds de notre association avec une narration créative ?

HeyGen permet aux associations de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes en utilisant des avatars AI et une bibliothèque de modèles et de scènes. Transformez facilement vos histoires d'impact et vos messages en contenu visuel engageant, améliorant votre communication et l'engagement des donateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des campagnes de collecte de fonds diversifiées ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI, permettant la production rapide de vidéos professionnelles pour diverses campagnes de financement participatif et efforts de marketing sur les réseaux sociaux. Sa plateforme intuitive aide les organisations à créer du contenu de haute qualité de manière rentable.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de remerciement personnalisées pour les donateurs tout en maintenant notre identité de marque ?

Absolument. HeyGen permet la création de vidéos de remerciement personnalisées pour les donateurs en utilisant des avatars AI et la technologie de synthèse vocale. Vous pouvez assurer la cohérence de la marque dans toutes les communications grâce à des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de communication de collecte de fonds de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de communication de collecte de fonds percutantes en transformant n'importe quel script vidéo en contenu soigné en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script. Avec une génération avancée de voix off et des voix AI, produire des vidéos professionnelles est efficace et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo