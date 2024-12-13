HeyGen propose un puissant créateur de vidéos de collecte de fonds qui utilise le montage piloté par IA et des modèles de vidéos pour raconter des histoires captivantes. Avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off, vous pouvez créer des vidéos caritatives captivantes qui résonnent émotionnellement avec votre public.