Générateur de vidéos de campagne de collecte de fonds : Augmentez la portée de votre cause
Créez rapidement des vidéos de collecte de fonds convaincantes qui incitent aux dons en utilisant nos modèles personnalisables et la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de campagne de collecte de fonds urgente de 30 secondes ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux, en utilisant des visuels dynamiques et énergiques avec une musique de fond entraînante pour inciter aux dons. Cette vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre rapidement un appel à l'action clair et les détails essentiels de la campagne, garantissant un message concis et percutant pour les audiences occupées.
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux sponsors d'entreprise et aux comités de subvention, avec des graphiques professionnels et épurés et un avatar AI autoritaire propulsé par les avatars AI de HeyGen. La vidéo doit présenter un récit clair de problème-solution pour une vidéo de collecte de fonds, décrivant le défi qu'une organisation à but non lucratif relève et démontrant comment leur travail fournit une solution vitale, tout en maintenant un ton persuasif et crédible tout au long.
Créez une vitrine de créateur de vidéo de campagne de collecte de fonds de 50 secondes pour les petites organisations à but non lucratif et les groupes de bénévoles, adoptant des visuels lumineux et optimistes qui démontrent la facilité d'utilisation, complétés par une voix amicale et encourageante. Cette vidéo doit mettre en avant comment les modèles et scènes personnalisables de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de collecte de fonds efficaces, en soulignant l'accessibilité et la production efficace pour les organisations aux ressources limitées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités de collecte de fonds performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et à fort taux de conversion avec AI pour atteindre efficacement les donateurs potentiels et maximiser l'impact de la campagne.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'étendre la portée de votre campagne et d'engager une base de donateurs plus large en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait créatif de mes vidéos de campagne de collecte de fonds ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes avec des modèles personnalisables et des avatars AI, transformant votre narration en vidéos explicatives percutantes qui incitent aux dons pour votre cause.
HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de collecte de fonds à partir d'un script ?
Oui, le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de convertir facilement du texte en vidéo à partir d'un script, produisant rapidement et efficacement des vidéos de collecte de fonds professionnelles. Cela rend le processus de création de vidéos de campagne de collecte de fonds incroyablement simplifié.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos de collecte de fonds de HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue avec ses modèles de vidéos de collecte de fonds, vous permettant de personnaliser des éléments tels que les contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre message s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation à but non lucratif.
Puis-je utiliser des avatars AI pour présenter le message de mon organisation dans des vidéos de collecte de fonds ?
Absolument, HeyGen propose des avatars AI réalistes et des voix AI qui peuvent transmettre votre message de manière persuasive dans votre vidéo de campagne de collecte de fonds. Cela ajoute une touche unique et professionnelle à votre processus de montage vidéo, améliorant l'engagement.