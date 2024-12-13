Développez une vidéo de collecte de fonds empathique d'une minute conçue pour les fondateurs d'organisations à but non lucratif et leurs équipes de collecte de fonds, avec des visuels épurés et une musique de fond porteuse d'espoir pour transmettre efficacement leur mission. Cette vidéo devrait tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour créer facilement des récits captivants et utiliser la génération de voix off professionnelle pour délivrer un message clair et percutant, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos de collecte de fonds dédié.

Générer une Vidéo