Créateur de Vidéos de Demande de Collecte de Fonds : Boostez Vos Appels Maintenant

Élevez votre cause avec une narration visuelle captivante, enrichie de sous-titres pour une portée plus large.

Développez une vidéo de collecte de fonds empathique d'une minute conçue pour les fondateurs d'organisations à but non lucratif et leurs équipes de collecte de fonds, avec des visuels épurés et une musique de fond porteuse d'espoir pour transmettre efficacement leur mission. Cette vidéo devrait tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour créer facilement des récits captivants et utiliser la génération de voix off professionnelle pour délivrer un message clair et percutant, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos de collecte de fonds dédié.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux spécifiquement destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux de charité, en utilisant un style visuel dynamique avec des graphiques animés engageants. Cette vidéo concise devrait mettre en avant les avatars AI de HeyGen pour délivrer un appel à l'action direct, tout en garantissant une accessibilité large pour tous les spectateurs grâce à des sous-titres générés automatiquement, et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation au format d'aspect pour un contenu puissant sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de demande de collecte de fonds directe de 45 secondes adaptée aux équipes marketing qui ont besoin d'itérer rapidement et de tester différents appels, en utilisant un style visuel axé sur les données avec des appels à l'action clairs et une narration précise. Accélérez le processus de création en commençant par les divers modèles et scènes de HeyGen, permettant une personnalisation rapide et une création vidéo efficace nécessaire pour des tests A/B efficaces de votre contenu de créateur de vidéos de demande de collecte de fonds.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'histoire d'impact de 2 minutes destinée aux grands donateurs et aux comités de subventions, adoptant une esthétique visuelle de style documentaire chaleureuse enrichie de musique de fond émotionnelle. Intégrez des séquences et des images authentiques du monde réel en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant que le récit de la narration visuelle est entièrement accessible avec des sous-titres précis et livré avec une génération de voix off professionnelle et engageante pour se connecter profondément avec les donateurs potentiels.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Demande de Collecte de Fonds

Créez des vidéos de collecte de fonds percutantes sans effort pour vous connecter avec les donateurs et soutenir votre cause.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement pour la collecte de fonds, ou commencez avec votre propre script pour créer votre message unique.
2
Step 2
Ajoutez Votre Histoire Visuelle
Améliorez votre message en téléchargeant vos propres visuels ou en sélectionnant dans une vaste bibliothèque de médias stock. Intégrez des photos, des vidéos et vos éléments de marque pour personnaliser votre vidéo.
3
Step 3
Générez un Audio et un Texte Captivants
Utilisez la génération de voix off avancée pour donner vie à votre script avec des voix AI réalistes. Ajoutez facilement des sous-titres pour une accessibilité et un engagement maximum sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Cause
Finalisez votre vidéo avec un montage précis, y compris le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour diverses plateformes. Ensuite, partagez facilement votre demande de collecte de fonds convaincante sur les réseaux sociaux et par e-mail pour inspirer l'action.

Inspirez l'action des donateurs avec des histoires percutantes

Créez des vidéos motivantes qui établissent des connexions émotionnelles et montrent l'impact des contributions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de collecte de fonds convaincantes ?

HeyGen agit comme un agent vidéo AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de collecte de fonds percutantes. En utilisant des modèles conviviaux et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement transformer votre script en une vidéo professionnelle sans compétences d'édition étendues.

Quels outils AI spécifiques HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos de demande de collecte de fonds ?

HeyGen fournit des outils AI puissants pour élever vos vidéos de demande de collecte de fonds, y compris des avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre message, une génération de voix off avancée, et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que votre message est clair et engageant, maximisant l'impact sur les donateurs.

Puis-je personnaliser entièrement les vidéos de collecte de fonds créées avec HeyGen pour qu'elles correspondent à la marque de mon organisation ?

Absolument. HeyGen offre des options de personnalisation complètes, vous permettant de télécharger vos propres médias, tels que des logos et des couleurs de marque, et d'intégrer des médias stock de sa vaste bibliothèque. Cela garantit que chaque vidéo de collecte de fonds que vous créez maintient une narration visuelle cohérente qui résonne avec votre mission.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage de contenu de collecte de fonds sur diverses plateformes numériques de manière efficace ?

HeyGen est conçu pour une distribution de contenu polyvalente, offrant un redimensionnement au format d'aspect pour optimiser vos vidéos de collecte de fonds pour différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez facilement exporter des publicités vidéo de haute qualité et du contenu pour les réseaux sociaux, garantissant une large portée et un engagement avec les donateurs potentiels.

