Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds pour Associations

Créez facilement des vidéos caritatives qui inspirent les donateurs et stimulent les dons grâce à la génération avancée de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo urgente de 45 secondes ciblant les donateurs existants et les membres de la communauté, mettant en lumière un besoin immédiat critique dans vos efforts de collecte de fonds pour les associations. Le style visuel doit être percutant et direct, utilisant des modèles et des scènes dynamiques pour transmettre l'urgence, tandis qu'une voix professionnelle utilisant le texte-à-vidéo à partir du script articule clairement le défi actuel et les actions spécifiques nécessaires de la part des donateurs pour faire une différence immédiate, en tirant parti des outils de production efficaces de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de remerciement chaleureuse de 30 secondes pour les donateurs fidèles et les partenaires, célébrant l'impact collectif de leurs contributions au cours de l'année écoulée. Visuellement, incorporez des séquences d'archives inspirantes de la bibliothèque multimédia de HeyGen montrant divers projets réussis, accompagnées d'une musique de fond douce et reconnaissante. Assurez-vous que des sous-titres/captions bien visibles affichent les réalisations clés et les statistiques, renforçant le pouvoir de leur soutien et favorisant un engagement continu dans les futures vidéos de collecte de fonds.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une courte vidéo de 50 secondes conçue pour le grand public, offrant un aperçu authentique de la mission et du travail dévoué de votre organisation caritative, la positionnant comme un créateur de vidéos caritatives de premier plan. Le style visuel doit être transparent et informatif, maintenant une image de marque cohérente tout au long grâce à des modèles personnalisables, et utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour assurer un partage fluide sur diverses plateformes de médias sociaux, introduisant efficacement votre cause et invitant à une implication plus large de la communauté.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de collecte de fonds

Exploitez l'AI pour créer rapidement des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Engagez les donateurs, racontez votre histoire et stimulez le soutien pour votre cause avec facilité.

1
Step 1
Créez votre histoire et votre script
Commencez par esquisser l'histoire de votre appel de fonds ou collez votre script. Notre plateforme transforme votre texte en scènes vidéo dynamiques, donnant vie à votre récit.
2
Step 2
Personnalisez avec des visuels et une image de marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels puissants et intégrez les contrôles de marque de votre organisation (logo, couleurs) pour maintenir une identité cohérente.
3
Step 3
Choisissez votre présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre appel, apportant une touche humaine sans besoin de tournage traditionnel.
4
Step 4
Affinez et exportez votre vidéo
Ajoutez facilement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large, puis exportez votre vidéo terminée pour la partager sur les réseaux sociaux et atteindre des donateurs potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant l'impact des programmes avec des vidéos AI

Produisez des vidéos émouvantes montrant l'impact positif des dons sur les bénéficiaires, démontrant le travail de votre association et encourageant de nouveaux dons.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur efficace de vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen permet aux associations de créer rapidement et efficacement des vidéos de collecte de fonds convaincantes. Utilisez des avatars AI et des fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour élaborer des récits engageants qui stimulent les dons et connectent efficacement avec les donateurs.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour les créateurs de vidéos caritatives ?

Oui, HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, permettant aux créateurs de vidéos caritatives de produire des vidéos de collecte de fonds qui s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de leur organisation. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour une image de marque cohérente.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour créer des vidéos d'appel aux dons pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un créateur idéal de vidéos d'appel aux dons pour les réseaux sociaux, offrant des fonctionnalités telles que la génération de voix off alimentée par l'AI et des sous-titres automatiques. Optimisez facilement vos vidéos pour diverses plateformes avec des options de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour atteindre un public plus large de donateurs potentiels.

HeyGen peut-il aider à créer d'autres types de vidéos pour les donateurs, au-delà des appels ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui aide à créer diverses vidéos de collecte de fonds, y compris des vidéos de remerciement aux donateurs percutantes. Ses outils d'édition intuitifs de glisser-déposer simplifient la production de contenu professionnel pour tous vos besoins de communication associative.

