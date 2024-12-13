Générateur d'Annonces de Collecte de Fonds : Créez Rapidement des Messages Convaincants

Concevez des annonces de collecte de fonds convaincantes et personnalisées en utilisant nos modèles personnalisables, donnant vie à votre message avec une conversion texte-à-vidéo fluide à partir de script.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les organisations à but non lucratif et les petites associations, conçue pour montrer comment un générateur d'annonces de collecte de fonds intuitif leur permet de créer des annonces personnalisées. Le style visuel doit être sincère et inspirant, utilisant des palettes de couleurs chaudes et une musique de fond entraînante pour évoquer un sentiment de communauté et d'espoir. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre ces messages cruciaux avec sincérité et impact, faisant résonner chaque appel à l'action profondément chez les donateurs potentiels.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes ciblant les fondateurs de startups et les campagnes de financement participatif, illustrant l'efficacité d'un générateur d'annonces AI pour sécuriser des financements initiaux vitaux. Employez une esthétique visuelle moderne et dynamique avec des graphismes nets et une bande sonore énergique, assurant une impression professionnelle et tournée vers l'avenir. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen peut rapidement transformer les présentations de collecte de fonds en contenu vidéo engageant, soulignant la rapidité et l'innovation pour les entrepreneurs occupés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les organisateurs d'événements planifiant des galas de charité et des événements de collecte de fonds communautaires, montrant la facilité de création d'annonces à partager efficacement sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être vibrant et dynamique, avec des images d'événements diversifiées et des voix off enthousiastes sur une musique entraînante, encourageant une participation maximale. Soulignez comment les sous-titres/captions de HeyGen garantissent l'accessibilité et une large portée pour tous les spectateurs, assurant que personne ne manque les détails importants de l'événement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 20 secondes spécifiquement pour les écoles, clubs locaux et groupes de bénévoles organisant des collectes de dons, mettant en avant la puissance des modèles personnalisables pour générer des appels efficaces. Utilisez un style visuel clair et direct avec un texte à l'écran amical et un ton encourageant, accompagné d'une musique douce et soutenante pour inspirer la générosité. Illustrez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient le processus de création, permettant aux organisations de lancer rapidement des campagnes percutantes pour leurs besoins spécifiques en matière de dons.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonces de Collecte de Fonds

Créez facilement des annonces de collecte de fonds convaincantes qui captent l'attention et inspirent la générosité avec nos outils intuitifs alimentés par l'AI, garantissant que votre message se démarque.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de collecte de fonds professionnels conçus pour s'adapter à votre cause. Nos modèles et scènes fournissent une base solide, vous permettant de rapidement poser le cadre de votre message.
2
Step 2
Créez Votre Annonce
Utilisez notre générateur d'annonces AI pour rédiger votre message principal. Entrez simplement vos points clés, et laissez nos outils vous aider à générer un script clair et percutant, prêt pour la conversion texte-à-vidéo à partir de script.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Personnelles
Rendez votre message véritablement personnalisé en incorporant votre image de marque unique. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour vous assurer que votre annonce reflète l'identité de votre organisation et améliore la reconnaissance des donateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez votre annonce de collecte de fonds dans le format optimal. Profitez du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect pour partager sans effort sur les plateformes de réseaux sociaux ou l'intégrer sur votre site web, atteignant un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez des Dons avec des Vidéos de Collecte de Fonds Motivantes

.

Créez des annonces vidéo puissantes et personnalisées qui se connectent émotionnellement avec votre audience, les inspirant à soutenir votre cause et à contribuer à votre objectif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur d'annonces de collecte de fonds efficace ?

HeyGen est un générateur d'annonces de collecte de fonds intuitif, vous permettant de créer des annonces vidéo convaincantes directement à partir d'un script. Utilisez nos modèles personnalisables et nos avatars AI réalistes pour transmettre efficacement votre message et engager votre audience pour des dons.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des annonces personnalisées répondant à divers besoins créatifs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonces personnalisées grâce à une vaste bibliothèque de modèles personnalisables et de contrôles de marque robustes. Adaptez facilement votre contenu pour divers besoins créatifs, y compris les lancements de produits, les promotions d'événements ou les publications uniques sur les réseaux sociaux.

Le générateur d'annonces AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de lancement de produit ou de promotion d'événement ?

Absolument, le générateur d'annonces AI de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos engageantes pour les lancements de produits et les promotions d'événements. Vous pouvez transformer sans effort votre script texte en une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off, rationalisant votre processus de création de contenu.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour des supports marketing comme des flyers ou des publications Instagram ?

Oui, HeyGen offre une gamme polyvalente de modèles et de contrôles de marque complets pour concevoir des supports marketing vidéo efficaces, y compris des flyers numériques, des affiches et des publications Instagram. Incorporez votre logo et vos couleurs de marque pour assurer une communication cohérente et percutante à travers toutes vos annonces créatives partagées sur les réseaux sociaux.

